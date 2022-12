NewTuscia – VITERBO – Li chiamano “acquisti dell’ultimo minuto” ma sono quelli più freschi, irrinunciabili, sorprendenti: come i prodotti agroalimentari e artigianali presenti a “Tuscia in Bio“, in piazza dei Caduti a Viterbo, venerdì 23 (tutto il giorno) e sabato 24 dicembre (solo la mattina).

“Quest’anno – dichiarano gli organizzatori – invitiamo i viterbesi a farsi un regalo portando sulle loro tavole dei cibi biologici, dal sapore autentico e senza sofisticazioni. Cibi che sanno di buono, prodotti esclusivamente nella Tuscia e con metodi che rispettano l’ambiente e il lavoro delle persone”. Qualche esempio? Oltre alla frutta e verdura, rigorosamente di stagione, olio, miele, creme spalmabili, conserve, vino, nocciole, legumi, dolci, spezie e tanto altro ancora. E poi ci sono cosmetici naturali e prodotti artigianali, fatti a mano in tessuto, ceramica, metallo, legno o stoffa, con tante idee originali da regalare per le festività natalizie.

Come di consueto la piazza sarà animata da microeventi tra cui alle ore 16 lo spettacolo per bambini e adulti di illusionismo e mentalismo “La magia dello spettacolo” con Stefan Clod. Inoltre ci saranno gli asinelli dell’Associazione “Il mondo di Gina” e dalle ore 14,30 alle 18,30 gli educatori della ludoteca di Arci Solidarietà e gli incontri con produttori, artigiani e volontari per raccontare i loro progetti e attività. In particolare venerdì 23 dicembre alle ore 12 Gabriele Antoniella presenterà il Biodistretto del Lago di Bolsena e alle ore 17 Andrea Amendola di Opificio 13, terrà un laboratorio sul miele.

A rendere ancora più gradevole la permanenza al Tuscia in Bio la possibilità di gustare i dolci della tradizione, focaccia con verdure, zuppa di ceci, vini e bevande calde. Ricordiamo, infine, che sarà possibile farsi confezionare dai giovani della Cooperativa sociale Galiana dei pacchi regalo con i prodotti in esposizione da donare a parenti, amici e colleghi, sempre molto graditi.

I giorni successivi di apertura di “Natale a Tuscia in Bio” sono: 30, 31 (solo mattina) dicembre 2022; 5-6-7 gennaio 2023.

La manifestazione NATALE A TUSCIA IN BIO, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo, è organizzata da: Cooperazione Contadina, Mercato della Terra Slow Food di Viterbo e Tuscia APS, Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Biodistretto del Lago di Bolsena, Aucs onlus, Arci Viterbo, Slow Food Viterbo e Tuscia, ODV Amici di Galiana, Galiana Cooperativa sociale.