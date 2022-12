Il Calendario della Pace consegnato in ogni classe dall’amministrazione comunale in occasione degli auguri

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In occasione delle festività natalizie, il Comune di Acquapendente ha realizzato e donato a tutte le classi delle scuole cittadine – asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado – il Calendario della Pace 2023. Un regalo per promuovere presso i più piccoli l’importanza di un bene prezioso come la pace e del rispetto per gli altri.

Tra le iniziative scolastiche, in particolare, si sottolinea presso la scuola secondaria di primo grado la vetrata realizzata dagli alunni del laboratorio per l’inclusione e l’albero di Natale con palle in cartapesta realizzate in collaborazione con gli esperti di questa tecnica tradizionale che si sta recuperando ad Acquapendente, anche in vista del Carnevale, e che sono venuti a insegnarla ai ragazzi.

“Abbiamo scelto di portare il Calendario della Pace in tutte le nostre scuole – commenta Alessandra Terrosi, sindaco di Acquapendente – per sottolineare quanto, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo a livello internazionale, sia indispensabile insegnare i valori universali della pace e della fratellanza. Una cultura che parte da noi stessi, dai nostri gesti quotidiani e dal rispetto per il prossimo. Ringraziando il corpo docente e il personale scolastico per la collaborazione, a nome dell’amministrazione comunale formulo i migliori auguri di buone feste“.

COMUNE DI ACQUAPENDENTE