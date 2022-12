NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – La capanna, gli animali, gli antichi artigiani e i soldati romani. Torna anche quest’anno a Bassano in Teverina il tradizionale Presepe Vivente, che ogni anno anima il borgo del paese con un’atmosfera unica alla riscoperta del vero spirito del Natale. La manifestazione si svolgerà lunedì 26 dicembre, domenica 1 gennaio e venerdì 6 gennaio dalle 16.30. Quella di Bassano in Teverina per il Presepe Vivente è una tradizionale ormai decennale che si rinnova ogni anno grazie alla passione dei cittadini che aderiscono all’iniziativa e delle tante associazioni del territorio che collaborano alla sua realizzazione.

Passione, dunque, ma anche esperienza. Che permette infatti al Presepe Vivente di Bassano in Teverina di essere considerato ormai “storico” e uno dei migliori della Tuscia.

Non solo. La manifestazione è anche un’occasione unica per poter visitare i suggestivi vicoli del centro storico di Bassano in Teverina, certificato ufficialmente come uno dei borghi più belli d’Italia.