DIVIETO DI ACCENSIONE O ESPLOSIONE DI ARTIFICI E MANUFATTI PIROTECNICI

NewTuscia – VITERBO – È stata emanata e pubblicata l’ordinanza con cui fino alle ore 24.00 del giorno 8 gennaio 2023, è fatto divieto di accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico, in vie, piazze ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, fatte salve le attività di professionisti autorizzati