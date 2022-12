NewTuscia – VITERBO – Conferenza stampa stamattina sulle tendenze per i consumi natalizi 2022 di Confesercenti Viterbo. Secondo i dati esaminati dal presidente Vincenzo Peparello, che riprende l’indagine nazionale e la riporta anche sul locale, un’inflazione media tanto alta, 8,1 %, non veniva registrata dagli anni successivi alla seconda Guerra Mondiale.

Il valore dell’inflazione oscilla dal 16% per le famiglie meno abbienti al 7% per quelle caratterizzate da un tenore di vita più alto. Il calo dei consumi, che scandisce la situazione attuale e non è accompagnato dall’aumento dei risparmi, è diretta conseguenza della pandemia e della guerra in Ucraina comportando la perdita di 7,2 miliardi di spesa. Un dato che, nei prossimi tre anni, raggiungerà 22 miliardi; nel frattempo circa 100 mila posti di lavoro sono andati perduti e, secondo le statistiche, circa il 50% delle nuove attività potrebbe chiudere nei primi 5 anni dall’avvio della produzione o vendita.

Lo stesso turismo, un settore che inizialmente sembrava ben riavviato con un incremento di 13 milioni di presenze rispetto allo scorso anno, non riesce a raggiungere i livelli stabiliti prima dell’emergenza sanitaria, complice il caro energia su gas (cresciuto del 767%) ed elettricità (269%). In calo invece il settore alimentare, che perde circa il 7%.

Sul piano locale, la Tuscia può essere analizzata in vista del Natale. Anche in questo caso siamo in calo con un -39% e la spesa media nel 2022 sarà di 197 euro. Qui si fa sentire l’incremento degli acquisti online: se il 22% delle persone nel Viterbese decide di fare compere nei negozi fisici, nel territorio, quelli via web sono il 63%.

La classifica delle categorie più gettonate per fare un regalo vede in primo piano il settore abbigliamento, con il 44%, seguono libri e giocattoli rispettivamente 40% e 38%, e termina con gastronomia (31%) e tecnologia (25%).

Inoltre il 74% trascorrerà le vacanze nella Tuscia, senza spostarsi.