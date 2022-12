NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per il via della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 23 dicembre alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) sarà in onda, infatti, la prima puntata inaugurale con tantissime novità rispetto alle due edizioni precedenti. Nuove le reti di trasmissione: TeleOrte al canale 77 Dtt (per Umbria e Lazio Nord) e Radio Roma Television ai canali 14 Dtt Lazio e 222 Dtt nazionale (per Lazio e, sul 222, in tutta Italia su Smart Tv); una conduttrice in più (Agnese Quattranni, che insieme ad Arianna Cigni affiancherà periodicamente il conduttore fisso Gaetano Alaimo); ampliate (circa 20) le rubriche tematiche settimanali. Il programma andrà poi in onda ogni venerdì alle 20.30 dal 9 gennaio 2023 e, contemporaneamente, in diretta streaming sui social della trasmissione e del circuito NewTuscia Italia.

In questa prima puntata ci sarà la presentazione generale e non mancheranno importanti ospiti: il Vescovo di Viterbo Mons. Orazio Francesco Piazza (insediatosi da poco, darà la sua benedizione ed il suo saluto natalizio); la sindaca di Viterbo Chiara Frontini; il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli; la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza; il Col. Guglielmo Trombetta, Comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Viterbo; il sindaco di Bagnoregio Luca Profili; la vicesindaca di Vignanello Sabrina Sciarrini, il presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla e Don Emanuele Germani, responsabile comunicazioni sociali della Diocesi di Viterbo.

Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” sarà incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Lo staff fisso del programma, insieme ai conduttori Gaetano Alaimo, Arianna Cigni ed Agnese Quattranni, prevede Emanuela Ferruzzi e Maddalena Menza per la parte cultura, Maurizio Fiorani e Chiara Salvatori per lo sport, Stefano Stefanini come opinionista fisso.

Nel corso della puntata inaugurale scopriremo tutti i dettagli della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” che, partendo da Viterbo, si specializza nell’informazione dell’Alto Lazio e dell’Umbria con temi settimanali anche di respiro nazionale.

Partner fissi del programma saranno il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo (partner scientifico), presieduto da Marcello Cevoli e con il direttore scientifico Rita Giorgi, e la Diocesi di Viterbo (partner culturale). Allacciate le cinture, si parte!

Vuoi partecipare come ospite o promuoverti su “Luce Nuova sui fatti”? Chiama il 340/9409572 o manda una mail a lucenuovasuifatti@gmail.com

