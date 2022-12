NewTuscia – VITERBO – Gli uffici amministrativi della Asl di Viterbo, ricercano personale. È stato recentemente indetto il concorso pubblico per assegnare 23 posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo, sette dei quali riservati alle forze armate.

“Il concorso pubblico – si legge nel provvedimento di adozione pubblicato all’abo pretorio aziendale – rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto assume natura di atto concorsuale di livello regionale. L’assunzione dei vincitori e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 (mobilità, ndr), rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi”. Nel caso in cui vengano coperti i posti messi a concorso attraverso la mobilità, il bando si intenderà revocato. Nel caso in cui, invece, tramite questa procedura vengano coperti soltanto parte dei posti messi a concorso, si procederà alla copertura di quelli residui.

Ma quali sono i requisiti per partecipare al concorso? I più comuni nei concorsi pubblici: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno, dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Per essere ammessi alla selezione bisogna godere dei diritti civili e politici (per gli stranieri, avere adeguata conoscenza della lingua italiana). Occorre inoltre l’idoneità fisica all’impiego e non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, oltre a non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso. I requisiti specifici d’ammissione al concorso sono il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.