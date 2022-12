NewTuscia – RONCIGLIONE – La morte di Maria Sestina Arcuri, avvenuta nel febbraio del 2019 a Ronciglione, è stata dichiarata un femminicidio in piena regola.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Roma che ha condannato a ben 22 anni di carcere Andrea Landolfi, ribaltando pienamente la sentenza pronunciata precedentemente della Corte d’Assise di Viterbo. Sentenza che lo scorso luglio aveva assolto il giovane, un ex pugile romano, dall’accusa di omicidio. Maria Sestina Arcuri, originaria di Nocara, paesino in provincia di Cosenza, morì tra il 3 e il 4 febbraio del 2019 dopo una terribile caduta dalle scale della casa della nonna di Landolfi, a Ronciglione. Per la pubblica accusa il fidanzato, dopo una violenta lite, l’avrebbe volontariamente lanciata dal parapetto delle scale facendole violentemente sbattere la testa e la schiena. La giovane morì due giorni dopo in ospedale.

Agghiaccianti gli accertamenti riguardanti la notte dell’omicidio: durante il processo è emerso il grave ritardo nell’allertare i soccorsi. In casa quella notte, era purtroppo presente anche il figlio dell’indagato, un bambino di soli 5 anni, che confidandosi con una psicologa ha illustrato ciò che visto: il papà che prova ad abbracciare Sestina, lei lo respinge, lui la prende di peso e la lascia cadere. Una storia davvero struggente che tiene accesi i riflettori sulla questione grave e purtroppo sempre più attuale della violenza sulle donne.