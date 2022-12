NewTuscia – ACQUASPARTA – Palazzo Cesi di Acquasparta sarà una delle tre location, insieme alla cattedrale Santa Maria Assunta a Terni e alla concattedrale San Giovenale di Narni del progetto “Francesco laudato si’, mi’ signore, per sora nostra matre terra”, spettacolo di musica e teatro sulla figura di San Francesco d’Assisi che si terrà nella prossima primavera.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Acquasparta che sottolinea come l’associazione Musicale Bel Canto vincitrice del bando Eventi musicali e teatrali stagione 2022/2023 della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, sarà il soggettyo che realizzerà il festival.

Il tema girerà intorno alla musica della Commedia dantesca. “Nel 2015 – informa l’amministrazione – il prof. Federico Bardazzi trascrisse la musica nella Divina Commedia di Dante Alighieri eseguita in tutta Europa e nel Duomo di Firenze per il 750esimo anniversario della nascita di Dante – Festival O Flos colende. Da quell’esperienza è stato concepito da Carla Zanin e sviluppato dallo stesso Bardazzi questo nuovo progetto di musica e teatro dedicato a Francesco d’Assisi in cui tale prassi ha trovato nuova espressione in un dialogo tra repertori antichi e moderni, introducendo brani musicali pop e etnici”.

Uno degli aspetti più significativi dell’opera dantesca, che la rende universale – spiegano poi gli organizzatori – è l’uso di differenti idiomi: volgare, latino, greco antico, provenzale. Per questo sono previsti anche brani in lingua inglese, come idioma elettivo della musica contemporanea, in grado di estendere il messaggio di Francesco. L’inglese pertanto si aggiungerà all’italiano, al volgare, al latino e al sanscrito”.