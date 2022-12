NewTuscia – VITERBO – Conferenza stampa questa mattina del questore Sant’Elia sulla situazione annuale nel settore sicurezza a Viterbo.

fe anzianiSe da un lato ci sono buone notizie, con la diminuzione dei reati complessivi, la doccia fredda arriva per quanto riguarda furti, rapine ed omicidi. In questo 2022 il numero di reati denunciati o rilevati sono stati 8614 contro i 9013 dello scorso anno. Nel dettaglio, i furti sono aumentati del 10%, 2440, così come le rapine: salgono da 28 a 35. Il questore ha comunque sottolineato che non si tratta di una escalation. A preoccupare sono le truffe ai danni delle persone anziane: in diminuzione ma seppur in diminuzione, restano comunque tante: 1429 quest’anno contro le 1487 di quello scorso.

Omicidi in diminuzione, siamo passati da 4 a 1, mentre per quanto riguarda gli omicidi colposi, se ne sono registrati 11 stradali; l’anno scorso furono 4.