Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Comune di Montefiascone – grave violazione dei diritti dei consiglieri comunali di opposizione – richiesta di intervento urgente e adozione provvedimenti conseguenti.

I sottoscritti consiglieri comunali di opposizione Danti Andrea , Celeste Orietta , Ranaldi Maria Cristina , Ceccarelli Massimo e Manzi Paolo Domenico

espongono quanto segue:

In data 5.4.2022 la Dott.ssa Paola De Santis, all’epoca Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Montefiascone, inoltrava al protocollo del Comune di Montefiascone (prot. n. 0008449 del 5.4.2022) una “comunicazione sui fatti occorsi in data 04.04.2022” in Sua presenza, paventando gravi irregolarità nelle procedure di assunzione di personale presso l’asilo nido comunale.

La comunicazione era indirizzata al Sindaco Sig.ra Giulia De Santis, al Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Gogliormella, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio Sig.ra Carla Mancini e ai Consiglieri comunali (doc. n. 1).

Questa missiva NON è mai stata recapitata , a tutt’oggi, ai consiglieri comunali, quantomeno a quelli di opposizione (ne ha copia il solo consigliere comunale Manzi Paolo Domenico, a seguito di accesso agli atti).

Al Consiglio Comunale del 29.9.2022 , pertanto, il consigliere Manzi Paolo Domenico dava conto di aver richiesto e ottenuto copia della “comunicazione datata 5.4.2022” e chiedeva al Presidente del Consiglio Sig.ra Mancini Carla, di chiamare la Dirigente Dott. De Santis Paola, affinché spiegasse all’intera assise, quali fossero le “gravi violazioni di cui si lamentava”.

La intera opposizione appoggiava e faceva propria la richiesta del consigliere Manzi, dopo essersi indignata per non aver ricevuto la suddetta comunicazione, nonostante fosse stata indirizzata espressamente anche ai consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Carla Mancini negava la richiesta di convocazione della Dirigente De Santis dapprima affermando che doveva accertarsi se esisteva o meno tale “lettera” (!) – poi dicendo che avrebbe dovuto valutare la cosa e, comunque, promettendo che l’intera vicenda sarebbe stata approfondita in un successivo consiglio comunale.

Poiché il Consiglio Comunale non era stato ancora convocato, la opposizione consiliare, in data 21.10.2022 , faceva espressa richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale Straordinario, giuste le previsioni di legge, avente ad oggetto il seguente O.d.G.: “approfondita discussione sui fatto occorsi in data 5.4.2022” (doc. n. 2).

In previsione, del suddetto consiglio, poi, la consigliera Celeste Orietta, a nome della opposizione, chiedeva di avere copia della documentazione relativa al bando di assunzione all’asilo nido, per prendere cognizione dei fatti e poterne parlare, con cognizione di causa, all’assise comunale (doc. n. 3).

Nonostante la documentazione fosse stata richiesta esplicitamente per il consiglio comunale straordinario richiesto dalla opposizione consiliare, la stessa NON veniva messa a disposizione dei consiglieri di opposizione.

Si giungeva, così, al Consiglio Comunale del 29.11.2022 che NON veniva convocato in via straordinaria per la “approfondita discussione sui fatto occorsi in data 5.4.2022”, ma aveva ad oggetto ben 9 punti all’O.d.G., 8 dei quali su questioni ordinarie (doc. n. 4).

Quando, poi, si passava alla discussione del punto n. 6 dell’O.d.G. “richiesta da parte dei consiglieri di minoranza con nota prot. 25843 del 21.10.2022 relativa ai fatti occorsi in data 5.4.2022”, prendeva la parola prima il capogruppo di maggioranza Dott. Renato Trapè e, successivamente, il Sindaco Sig.ra Giulia De Santis, i quali leggevano due documenti scritti, nei quali affermavano che “le assunzioni erano state fatte correttamente”; questa ultima minacciava addirittura di rivolgersi alla magistratura, accusando i consiglieri di opposizione di “sollevare polemiche pretestuose volte unicamente a rallentare i lavori dell’assemblea” (!).

A questo punto la opposizione consiliare chiedeva nuovamente di chiamare la Dirigente Dott.ssa Paola De Santis, in quanto non erano stati messi a disposizione i documenti relativi alle procedure di assunzione all’asilo nido comunale e, dunque, appariva ancor più necessario sentire il punto di vista dell’estensore della comunicazione del 5.4.2022 sulla vicenda.

Il Presidente del Consiglio si rifiutava nuovamente di far chiamare la Dirigente estensore della lettera contenente le gravi accuse mosse al Sindaco, questa volta con una motivazione ancora più incredibile della precedente – “in quanto, da fonti giornalistiche aveva appreso che, probabilmente era stato aperto un procedimento penale e, quindi, la magistratura avrebbe provveduto a fare chiarezza”.

A questo punto la opposizione evidenziava che, innanzitutto, non era a conoscenza di alcun procedimento giudiziario e che comunque, la cosa era del tutto irrilevante in quanto magistratura e consiglieri comunali operano su piani diversi: la prima si interessa di reati, i secondi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione.

Il Presidente del Consiglio, tradendo nuovamente il ruolo super partes, decideva comunque di chiudere l’argomento, senza sostanzialmente permettere che venisse fatta chiarezza sulla vicenda.

A questo punto la opposizione consiliare abbandonava l’aula in segno di indignazione per quanto accaduto.

In conclusione, questi i fatti incontrovertibili:

Una Dirigente ha mosso accuse gravi nei confronti del Sindaco sulle procedure di assunzione all’asilo nido;

La lettera della Dirigente, nonostante fosse indirizzata anche ai consiglieri comunali, dal 5.4.2022, NON E’ MAI STATA RECAPITATA, QUANTOMENO AI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE.

Della lettera 5.4.2022 ne è venuto a conoscenza il solo consigliere comunale Manzi Paolo Domenico a seguito di autonomo accesso agli atti.

Nonostante il caso sia stato portato all’attenzione del Consiglio Comunale del 29.09.2022, neanche dopo tale data è stata fornita copia della lettera 5.4.2022 ai consiglieri di opposizione.

La DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ASSUNZIONI DELL’ASILO NIDO, richiesta con urgenza in data 8.11.2022, in previsione del consiglio comunale del 29.11.2022, NON E’ STATA MESSA A DISPOSIZIONE dei consiglieri di opposizione.

La Dirigente del Comune, estensore della lettera contenente le precise accuse mosse al Sindaco, nonostante le reiterate richieste della opposizione consiliare, NON è stata chiamata a spiegare l’accaduto né al Consiglio Comunale del 29.9.2022, né a quello, convocato ad hoc, in data 29.11.2022.

A tutt’oggi gli scriventi non sono in grado di sapere se le accuse mosse dalla Dirigente Dott.ssa De Santis al Sindaco siano fondate o meno; ciò che è certo è che la attuale maggioranza del Comune di Montefiascone ha posto in essere ostacoli di ogni tipo, molteplici ostruzioni e non ha permesso che fosse fatta chiarezza su quanto accaduto in data 5.4.2022.

Non è, purtoppo, il primo episodio con il quale la attuale maggioranza impedisce ai consiglieri di opposizione di svolgere il Loro ruolo a salvaguardia della trasparenza e del buon andamento della P.A..

Tanto esposto si

CHIEDE

un intervento urgente delle SS.LL. e l’adozione di ogni provvedimento conseguente.

Con osservanza.

Si allegano i documenti indicati in narrativa e di evidenzia che i consigli comunali sono tutti registrati .

I Consiglieri di opposizione

DANTI Andrea

CELESTE Orietta

RANALDI Maria Cristina

CECCARELLI Massimo

MANZI Paolo Domenico