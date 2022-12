Il Comune approva la delibera per confermare il trasporto

NewTuscia/Umbria – LUGNANO IN TEVERINA – E’ salvo il servizio di trasporto di persone con disabilità al centro riabilitativo di Porchiano del Monte, frazione di Amelia. Infatti il comune di Lugnano in Teverina ha confermato il servizio, approvando recentemente la delibera, che traccia infatti le linee d’indirizzo per rinnovare il servizio dedicato ad utenti portatori di handicap o parzialmente autosufficienti residenti nel territorio comunale. Essendo in scadenza a fine anno l’attuale convenzione, la giunta comunale ha demandato agli uffici preposti l’avvio della procedura di individuazione del nuovo soggetto affidatario nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. Secondo gli indirizzi stabiliti, il servizio sarà dedicato al trasporto al centro riabilitativo di Porchiano ed avrà una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione