NewTuscia – ROMA – Lunedì 19 dicembre, presso il Consiglio regionale del Lazio, il consigliere di Forza Italia Fabio Capolei ha premiato le guardie zoofile di Fare Ambiente, operanti nella provincia di Roma. Un riconoscimento arrivato per l’impegno profuso dal 2020 a oggi, soprattutto durante la pandemia da Covid-19.

A ricevere la targa è stato Andrea Mariani, responsabile provinciale del movimento ecologista europeo, insieme tutto il gruppo che coordina, formato da: Paola Micocci, Lorenza Baccaro, Massimo Braccu, Simone Luciani, Barbara Cicchese, Valentina Moccia, Catia Pulcinelli, Emilia Ricci, Fabiola Scarpa, e Giannadrea Zangaro.

“Sono molto contento di questo riconoscimento – ha detto Andrea Mariani – la nostra realtà è da sempre impegnata sul territorio, in tutta Italia, per tutelare e valorizzare l’ambiente, gli animali e i nostri concittadini. Il nostro nucleo è molto radicato e molto attivo nella provincia di Roma, e organizza anche dei progetti di formazione e di sensibilizzazione nelle scuole per promuovere un ambientalismo ragione