di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok il Real Tolfa (19 punti) che travolge 3-0 il Viterbo Football Club (0) tripletta di Trotti

Sassacci (17) & Faleria (17) 2-2

Corchiano (16) United Alta Tuscia (13) 0-0

Ok il Virtus Caprarola (15)2-1 alla Polisportiva Farnese (13) in rete Tirasacchi e Bernabucci per gli ospiti Dominici

Vetriolo (7) Tuscia United (11) 1-2 in rete Matteo Clarioni, Carlo Latini per gli ospiti.

Blera (9) Torrese (4) 3-2.