“Mettili sotto l’albero, comprali sotto casa”, campagna promossa dal Comune e dall’associazione VIviAvigliano

NewTuscia/Umbria – AVIGLIANO UMBRO – Ad Avigliano Umbro parte la campagna di sensibilizzazione per incentivare l’acquisto a chilometro 0 “Mettili sotto l’albero, comprali sotto casa”, promossa dal Comune e dall’associazione ViviAvigliano.

L’iniziativa è stata pensata per aiutare il settore del commercio al dettaglio e a favorire gli acquisti natalizi negli esercizi commerciali di prossimità.

“Ogni giorno, su ogni vetrina dei negozi – spiega l’assessore al commercio Daniele Marcelli – i cittadini troveranno un post It con questa esortazione per rendere tutti noi più consapevoli che senza le attività, la città muore ma noi non vogliamo che questo accada.

Per riuscire nel nostro intento non dobbiamo far altro che una cosa semplicissima: i regali compriamoli sotto casa. Aiutiamo Avigliano, aiutiamo la nostra comunità”. Sempre l’assessore sottolinea poi come “quello che si conclude sia stato un anno difficile, segnato dalla guerra e dalla conseguente crisi energetica che ha colpito tutti, nessuno escluso, ma soprattutto il commercio ed i piccoli negozi di vicinato già provati dalla pandemia.

Nonostante tutto – sostiene però Marcelli – non ci arrendiamo. Avigliano Umbro ed i suoi commercianti non si rassegnano a spegnere quelle vetrine e, anzi, si preparano al Natale come mai prima d’ora”.

Ovviamente il post per promuovere tale iniziativa, si può trovare sulle bacheche social del Comune e dei commercianti. Il Comune e ViviAvigliano informano infine che è’ già disponibile per l’acquisto la prima gift card spendibile tutto l’anno, nelle attività aderenti, in 3 tagli rispettivamente da 30, 50 e 100 euro.