denunciate tre persone, per guida in stato alterato di alcolici, fuga all’alt e possesso di stupefacenti

NewTuscia/Umbria – AMELIA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia, nella decorsa settimana, nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione svolti sull’intero territorio di competenza, hanno effettuato numerosi controlli stradali durante i quali hanno proceduto al deferimento in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica ternana di due uomini, di cui un35enne romeno residente ad Amelia di origini romene, e segnalato amministrativamente alla Prefettura di Terni e un 38enne residente a Montecastrilli.

Il 35enne romeno, è stato controllato durante la notte in via Posterola, dove a bordo di un autocarro di proprietà di una società di Lugnano in Teverina, è risultato positivo all’accertamento preliminare eseguito con “alcoblow”.

L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento qualitativo con etilometro, cosi di conseguenza è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato affidato all’amministratore della predetta società. Il 38enne residente a Montecastrilli, è stato sottoposto a controllo, in via Settevalli, nel corso di un posto di blocco. I Carabinieri, dopo aver intimato l’alt, all’autovettura, il cui conducente prima rallentava, poi improvvisamente ha dato gas aumentando la velocità del veicolo, per poi darsi alla fuga. Dopo due chilometri, veniva raggiunto, e i militari hanno potuto constatare uno stato alterato del conducente, dovuto ad abuso di bevande alcoliche.

L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’accertamento mediante apparecchio etilometro, motivo per cui veniva condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Amelia per ulteriori accertamenti, che consentivano di addivenire alla sua completa identificazione.

Al controllo è stato inoltre accertato che l’uomo, residente a Montecastrilli, era gravato da un provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Ancona. In merito, venivano contestate le seguenti violazioni al Codice della Strada: art. 192 c. 1 e 6 (inottemperanza all’alt di funzionari o agenti) e art. 116 c.15 e 16 (circolazione con patente di guida revocata) e veniva denunciato per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, ex art. 651 c.p.

Nel corso dei controlli, un uomo 39enne residente ad Amelia, dopo essere stato controllato a Narni, in strada Tre Ponti alla guida di un’autovettura. All’atto del controllo l’uomo mostrava immediatamente segni di agitazione e nervosismo tipici di chi volesse celare qualcosa. Pertanto, a specifica richiesta dei militari, lo stesso consegnava spontaneamente della sostanza stupefacente contenuta in involucri che conservava nella tasca del giaccone, pari a circa 15 grammi di hashish e 0,7 grammi di eroina. Lo stupefacente rinvenuto è stato posto in sequestro amministrativo.