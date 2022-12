Stelle di Natale, la campagna di solidarietà ha coinvolto 200 volontari nella Tuscia. La presidente Patrizia Badini: “Il grande cuore dell’associazione ha battuto forte ancora una volta”

NewTuscia – VITERBO – 7mila piante distribuite e 200 volontari coinvolti in tutta la provincia. Il grande cuore dell’Ail Viterbo ha battuto forte ancora una volta per il tradizionale appuntamento con la solidarietà delle Stelle di Natale. La raccolta fondi ha soddisfatto ogni aspettativa, confermando la generosità e la fiducia dei cittadini nei confronti della delegazione viterbese che, dal 1994, costituisce un punto di riferimento insostituibile nella Tuscia per le persone affette da leucemie e malattie ematologiche.