NewTuscia – VITERBO – Tutti gli eventi culturali della settimana di Natale.

20 – 21 e 22 dicembre – dalle ore 16.00

San Carluccio – via Cardinal la Fontaine – VITERBO

LA VIA DEGLI ARTISTI

Galleria del libro

TRE GIORNI ALL`INSEGNA DEI LIBRI

Saranno presenti Editori ed Autori provenienti dalla Tuscia e non solo. L`organizzazione offrirà la possibilità di raccontare e raccontarsi, intrecciare storie, trovare qualche idea regalo e, perché no, portarsi a casa un libro autografato.

Madrina dell`evento la scrittrice Rosanna de Marchi.

Martedì 20 dicembre – ore 17.30

Teatro San Leonardo – VITERBO

PROGETTO MEMORIA

Viterbo 1243 – L`Aquila e il Leone

L`ASSEDIO FEDERICIANO NELLA CRONACA DEL CARDINAL CAPOCCI

Presentazione del saggio di Jacopo Rubini

Presenta prof Rocco Ronzani

Interviene Angelo Sapio

INGRESSO LIBERO

Martedì 20 dicembre – ore 11.00

Palazzo papale – Cedido – piazza San Lorenzo 6/A – VITERBO

CEDIDO – CERSAL

INCONTRI A PALAZZO PAPALE

Gente di Tuscia

PRESENTAZIONE DELL`AGENDA 2023 E DEL NUOVO PORTALE CERSAL

Luciano Osbat, Elisa Angelone, Celestina Lini

INGRESSO LIBERO – INFO ELISA ANGELONE 0761 325584

Mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 2022

FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA

A BaRock Xmas

TRE GIORNI DI MUSICA DI QUALITÀ NEL CENTRO STORICO DI VITERBO

Il 21 dicembre alle ore 18.00 gli Zampognari del Micrologus si esibiranno in una NOVENA PASTORALE ITINERANTE E LAUDE MEDIOEVALI nelle vie del centro e presso il profferlo di Casa Poscia in via Saffi. Un suggestivo appuntamento al suono della zampogna di Gabriele Russo e del ciaramello di Matteo Nardella, strumenti a fiato della tradizione popolare italiana.

Il 22 dicembre, sempre alle 18.00, la chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù ospita il concerto `S`APRA AL RISO. RACCONTO DI NATALE`. Un viaggio di angeli, pellegrini e cavalieri a raccontare la Natività tra Cinquecento e Seicento, attraverso un dialogo tra voci e strumenti tra polifonia sacra e ballate senza senso.

Infine, il 23 dicembre alle ore 18.00 al profferlo di Casa Poscia in via Saffi conclusione con `A BAROCK XMAS. SONGS NATALIZIE TRA ROCK E POP`. Le canzoni delle festività risuoneranno ancora una volta nell`aria per una bella occasione di scambio di auguri in musica.

Giovedì 22 dicembre – ore 21.00

Basilica di San Flaviano – MONTEFIASCONE

ASSOCIAZIONE MUSICALE EUPHONIA

Concerto di Natale

DEGLI ALLIEVI E DEI DOCENTI

INGRESSO LIBERO – INFO 333 2805202

Giovedì 22 dicembre – ore 21.00

Istituto tecnico Leonardo da Vinci – Via Alessandro Volta 26 – VITERBO

The Pink Floyd Tribute

La proposta dei DARK SIDE consisterà in un concerto interamente dedicato alla rock band britannica nata a metà degli anni sessanta. Da ormai tredici anni la band originaria della Tuscia viterbese colleziona successi in tutti i più suggestivi scenari d`Italia, dai più noti teatri e anfiteatri fino ai parchi archeologici, esibendosi su tutto il territorio nazionale.

comunicazione@ittvt.edu.it