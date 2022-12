NewTuscia/Umbria – TERNI – In occasione delle festività del Santo Natale, i vigili del fuoco di Terni, grazie all’approvazione del Comandante Paolo Nicolucci, hanno aderito all’iniziativa di portare i doni ai bambini che sono ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale S. Maria di Terni.

“Un iniziativa che ancora una volta dimostra come gli uomini di vigili del fuoco sono vicini alle persone che più ne hanno bisogno e che si trovano in difficoltà – afferma il Comandante Nicolucci – in questo caso, a coloro che sono i più indifesi e sfortunati, come possono essere i bambini”

La consegna dei doni sarà effettuata grazie agli uomini del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), che effettueranno una manovra “acrobatica”, per permettere al Babbo Natale pompiere di salire con l’autoscala sino alle finestre, dove accompagnato dalle Mascotte di Daily, attraverserà il lungo corridoio per arrivare sino al reparto di pediatria, dove ad attenderlo ci saranno Minny, Topolino ed un Elfo.

Ovviamente tutto questo è possibile anche grazie alla direzione sanitaria dell’ospedale Santa Maria ed al personale del reparto pediatrico che accoglierà questi particolari visitatori, accompagnandoli dai bambini nel reparto. L’aver regalato un momento di gioia ai bambini ed ai loro genitori ed aver ricevuto in cambio il sorriso dei bimbi, sarà il dono più bello che i Vigili del Fuoco riceveranno per il loro Natale