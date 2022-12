NewTuscia – BAGNAIA – Alla conclusione del concerto gli spettatori che cantano con i coristi in uno slancio di gioia e spontaneo abbandono. Si è così rinnovata la magia del Concerto di Natale presso la chiesa bagnaiola di S. Giovanni Battista, come è consuetudine ogni anno, per opera della Corale S. Giovanni diretta da M. Loredana Serafini, che ha anche ideato lo svolgimento artistico della manifestazione. Primo concerto, dunque, quello di sabato scorso, inserito nell’evento artistico “Natale, dalla Villa all’Abbazia”, voluto e organizzato dalla Corale S. Giovanni, col contributo del Comune di Viterbo. Lo scopo dell’iniziativa è creare un momento di raccordo fra due frazioni del nostro Comune ricche di folcklore e preziosità artistiche.

Protagonisti, oltre le voci dei coristi, le soliste Barbara Giannetti e Tina Massantini, il violino di Wanda Folliero e al pianoforte il fantasioso mondo del M° Ferdinando Bastianini, abile arrangiatore e improvvisatore. Inoltre, il magnifico contributo dato dalle voci recitanti di Veronica Carrubba e Stefano Nazzaro. Musiche di Bach, Haendel, Marcello, Mozart, Adam e le affascinanti melodie di Natale, proposte in un connubio di serene atmosfere e toccante poesia. Il prossimo concerto si terrà giovedì 22 dicembre alle 21 presso l’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino dove si aggiungerà la recitazione di Giusi Rumori e una new entry: le Piccole Voci dell’Abbazia, dirette da Laura Carlucci, un dolcissimo coro di voci bianche che saprà rendere il Natale ancor più un tenero sogno. Naturalmente l’ingresso al concerto sarà gratuito.