di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok l’ Atletico Capranica (19 punti) che batte di misura 1-0 il San Lorenzo Nuovo (4) in rete Andrea Moretti proprio in extremis.

Fortitudo Nepi (16) Ronciglione United (15) 0-0.

Il Valentano (16) batte 3-1 il Montefiascone (14) Medori porta avanti gli ospiti, Petroselli, Fanelli e Zappalà effettuano il sorpasso.

Pianosscarano (15) Ischia Di Castro (7) 1-2 per gli uomini guidati da Gavazzi in rete Pani e Mazzi, per i rionali Bracci.

Vicus Ronciglione (1) Fulgur Tuscania (14) 1-4 in rete per i bianconeri Luongo, Scatena, taratufolo e Pieri, per i locali Puccica.

Vetralla (11) Maremmana (4) 1-3 per i maremmani in gol Bastianelli, De Santis e Piccini, per i padroni di casa Aquilani. Riposavano Montalto (10) e Atletico Cimina (3).

GIRONE D:

Elis (18) Castel S. Elia (19) 2-3

JFC Civita Castellana (12) Monte Mario (14) 0-1.