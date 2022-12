NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci da Francesca De Vito (FDI).

“In data 28/10/2022, veniva pubblicato sul sito di LAZIOcrea S.p.A. un avviso dedicato ai comuni del Lazio e agli enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche della Regione Lazio da realizzare nel periodo tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023 – è quanto dichiara Francesca De Vito, Consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lazio -. Con determina n. 1491 del 16/12/2022, LAZIOcrea ha disposto l’approvazione della Graduatoria Finale dei candidati ammessi a contributo e finanziabili, dei candidati ammessi ma non finanziabili per esaurimento dei fondi e dei candidati non finanziabili.

Fin qui nulla di strano: ritengo sia encomiabile che la Regione Lazio supporti, seppur con poco, le iniziative in oggetto.

Ma il diavolo si nasconde nei dettagli o, nel nostro caso, nella Graduatoria Finale: 35 pagine e più di mille partecipanti identificabili esclusivamente mediante un codice alfanumerico: alla faccia della trasparenza sulla gestione dei fondi pubblici!

Non vi è un riferimento – prosegue la nota -, il nome di un comune, di un’associazione, nulla! Pensare che proprio oggi il Presidente del Consiglio Regionale, Marco Vincenzi, ha aperto in Pisana la annuale “Giornata della trasparenza”, l’appuntamento col quale si fa il punto sulle misure adottate su Trasparenza e Prevenzione della corruzione. Ritengo questa graduatoria inaccettabile, specialmente a poche settimane dalle elezioni. Mi muoverò per fare chiarezza e piena luce sulla questione.

L’amministrazione regionale a guida PD/M5S – conclude De Vito – dimostra ancora una volta di non saper gestire i soldi pubblici alla luce del sole, anche per rendere conto, agli interessati, chi siano i primi in graduatoria.

A pensar male si fa peccato, ma…”