NewTuscia – VITERBO – Ultimo impegno dell’anno per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo e quinta vittoria

consecutiva che la proietta nelle zone altissime della classifica, tra altro con una gara in meno giocata sino all’odierno calendario. In realtà saranno due i match che i biancoblu dovranno recuperare alla ripartenza del campionato, perché anche il primo incontro del post festività è stato rinviato e quindi il 15 gennaio, quando si tornerà al PalaMalè contro la Scuba Frosinone, i viterbesi saranno scesi in campo solo dieci volte nelle dodici giornate programmate.

Questa sera è stata l’Esperia Cagliari ad arrendersi all’Ortoetruria-WeCOM dopo una partita non bellissima tecnicamente, ruvida e comunque dai ritmi agonistici molto elevati. I cagliaritani sono un gruppo di notevole valore che ha reso la vita difficile ai padroni di casa, sfruttando un assetto in campo molto difficile da attaccare e la sua notevole fisicità, caratteristiche che gli uomini di coach Manca avevano perfettamente sfruttato nella gara di andata.

La partita si è dipanata sempre punto a punto interrotto da qualche mini break da entrambi i lati, con una prima frazione che vede uno straripante Garello mettere a referto 10 punti in pochi minuti, ai quali i locali rispondono con 6 punti di Pebole, 4 di Martino e 2 di Meroi a ricucire uno strappo che dopo 10’ vede ancora i sardi avanti 22-18. Fanciullo trova soluzioni che ora riescono efficacemente a limitare le potenzialità della forte ala argentina ed a costruire una immediata

reazione dei biancostellati che con Pebole ed una tripla di Ortenzi siglano il sorpasso. Fois mette due canestri in sequenza, ma è ottimo l’impatto sul match dell’entrante Rogani che insacca due tiri dall’arco e recupera due rimbalzi in difesa che firmano un fine quarto di marca viterbese, con Baldelli dalla lunetta e Meroi che chiudono metà gara sul 33-32 per Viterbo.

Terza frazione sul filo dell’equilibrio grazie a Sanna, Picciau, Fois e Locci da una parte ai quali replicano Martino, Ortenzi

ed una bomba di Taurchini per il +5 (43-38). Locci segna dalla lunga distanza, ma Cittadini, Martino e Casanova provano ad allungare. Cagliari però non si disunisce e con 4 punti di Garello si chiude il terzo periodo sul 50-47 per la Stella. Ultimi 10’ e Picciau porta i suoi a -1, ma Ortenzi insacca un’altra tripla del suo repertorio, mentre Price e Cittadini cercano di ampliare il divario nello score. A 5’ dalla fine è 60-52 per l’Ortoetruria-WeCOM, si alzano ancora i ritmi e da qui comincia una girandola di liberi su entrambi i fronti. Dalla carità i locali sono molto più precisi ed in particolare Casanova mette a referto un pesantissimo 11-13 finale che impedisce il tentativo di rientro degli ospiti, vanificando gli ultimi due canestri dall’arco di Villani. La Stella Azzurra vince 76-67 ed incamera due punti molto pesanti per la propria classifica, grazie ad un finale di anno 2022 che ha ricordato le prestazioni a cui si era abituati lo scorso anno. Ancora una volta vittoria di squadra in una partita certamente non bella come altre viste recentemente, ma affrontata con concretezza, spirito e giusta convinzione, contro una squadra di sicura qualità che molto bene sta facendo in questo campionato dove ha messo in difficoltà ogni avversario incontrato.

Ora si tornerà in campo domenica 15 gennaio, ma la Stella ovviamente continuerà ad allenarsi intensamente per essere pronta a proseguire il suo cammino nel prosieguo di un girone di ritorno che si preannuncia combattutissimo. Per ora si festeggia la quinta vittoria nelle ultime cinque gare ed una squadra che può dirsi certamente tornata ad essere competitiva come ci si attendeva.