NewTuscia – TUSCANIA – La Maury’s Com Cavi Tuscania torna da Modica con l’intera posta in palio e, soprattutto, con tasca la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, il primo, in ordine di tempo, degli obiettivi stagionali del roster di Sandro Passaro. La squadra del coach salentino è apparsa da subito concentratissima tanto da sorprendere i padroni di casa che chiudono i primi due parziali a 18. Più equilibrato il set conclusivo che Tuscania si aggiudica ai vantaggi 24/26. Bene l’esordio in bianco azzurro di Gabriele Parisi. Determinante il muro e il servizio, con l’intero sestetto che ha giocato al meglio.

Al fischio di inizio dei signori Lentini e Pecoraro, coach D’Amico schiera Modica con Putini in regia e Quagliozzi opposto, Capelli e Chillemi schiacciatori di banda, Raso e Garofalo centrali, Nastasi libero. Coach Passaro propone il neo acquisto Parisi in palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Sacripanti e Corrado bande, capitan Sorgente libero.

Primo set. Parte forte Tuscania e sorprende Modica. Tre muri punto di Festi e uno di Corrado portano sul +6 (2/8). Ancora un muro di Festi e due ace di Onwuelo per il massimo vantaggio ospiti 3/12. Reazione Modica, grazie a due attacchi vincenti di Capelli i padroni di casa accorciano 12/18. Poi Corrado e Onwuelo dai nove metri ristabiliscono le distanze 14/22. Sacripanti mette a terra il 18/24. L’attacco vincente di Onwuelo fissa il parziale sul 18/25.

Secondo set sulla falsariga del primo con Tuscania che trova subito il break 2/5. Muro di Raso su Festi e attacco vincente di Chillemi ed è di nuovo parità 6/6. Punto a punto fino a che il muro di Raso su Aprile e un doppio tocco di Parisi portano i padroni di casa in vantaggio 11/9. Parziale di 3 a zero per Tuscania con Onwuelo dai nove metri e Tuscania si riporta avanti 13/16. Doppio ace di Festi per il 15/20. L’errore di Chillemi dai nove metri consente a Tuscania di giocare il suo primo set point 18/24. L’attacco di Princi finisce out, gli ospiti si aggiudicano anche il secondo parziale 18/25.

Il terzo set parte punto a punto con Modica avanti 6/4. I padroni di casa provano a scappare 10/7. Ancora punto a punto 19/16. L’ace di Onwuelo riporta sotto Tuscania 19/17. La rincorsa degli ospiti si completa con l’ace di Corrado con l’aiuto del nastro e il successivo muro di Sacripanti su Quagliozzi 20/20. Ancora equilibrio fino ai due attacchi vincenti di Corrado che consentono alla Maury’s Com Cavi Tuscania di aggiudicarsi parziale, match e qualificazione in Coppa Italia 24/26.