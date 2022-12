NewTuscia – ROMA – Con le staffette di Natale si è concluso il “Trofeo di Marcia Regionale” 2022, trofeo che ricorda la figura di Fulvio Villa a cui la manifestazione è intitolata da ormai tantissimi anni, scomparso purtroppo prematuramente, punto di riferimento tecnico del comitato regionale e della marcia laziale. Una festa nell’impianto de l Cus Roma Sapienza Sport Tor di Quinto, a cui si è arrivati con le classifiche provvisorie frutto di un anno di competizioni di tacco e punta. L’evento di domenica 18 dicembre, è stato organizzato dalla Kronos Roma, storica società capitolina con lo sguardo alla marcia (ma non solo) con la collaborazione di FIDAL Lazio; ed a chiusura della giornata, sono state anche effettuate le premiazioni finali del Trofeo.

Ottimo il risultato ottenuto da Sara Cianchelli, giovanissima atleta della categoria Cadette della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che sale sul podio col primo posto ex aequo con 143 punti con la rappresentante delle FF.GG. Eleonora Massimi. Buono il suo comportamento in tutte le gare del circuito e soprattutto in questo fine stagione agonistica, riuscendo a risolvere con grande impegno e caparbietà, alcuni problemi tecnici che talvolta l’hanno limitata nei risultati, comunque sempre sul podio in tutte le gare. Anche nelle gare a staffetta di domenica 18 la giovane viterbese, che rinsalda la grande tradizione della marcia viterbese, ha fatto vedere tutto il suo potenziale e sicuramente ci si attende da lei, alle soglie del passaggio nella nuova categoria Allieve nelle fila dell’Atletica Alto Lazio, un 2023 ricco di soddisfazioni sportive. A Sara i complimenti del presidente Misuraca, che la incoraggia a proseguire senza incertezze sulla strada intrapresa. (G.M.)