NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un bel 3-0 al derby per festeggiare il Natale da capolista. L’Ecosantagata Civita Castellana continua il suo momento magico nel campionato di serie B con la vittoria al Palasmargiassi contro il Volley club Orte.

Al momento di schierare la formazione, mister Stefano Beltrame decide di lasciare ai box l’acciaccato Cordano e di dare le chiavi della squadra a Gemma, che quindi fa il suo esordio stagionale da titolare. In diagonale col palleggiatore c’è l’immancabile capitan Buzzelli opposto, poi Della Rosa e Genna schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali e Andreini libero.

Si comincia con l’Orte che rispetta i pronostici e si conferma squadra determinata e ben messa in campo, con l’opposto Viciedo autentica spina nel fianco, ma l’Ecosantagata è brava a impostare subito il suo ritmo e portarsi in vantaggio. I padroni di casa difendono gli attacchi più efficaci dei rivali, mentre un granitico Buzzelli mette a terra praticamente ogni pallone. Il vantaggio cresce un po’ alla volta e si chiude sul 25-18 per l’Ecosantagata.

Nel secondo game il trend è abbastanza simile al precedente. Ecosantagata subito davanti, Orte prova a rifarsi sotto, ma ogni volta che recupera qualche punto arriva un nuovo forcing dei civitonici a ristabilire le distanze. Si prosegue così fino al 25-20 che decreta il nuovo cambio di campo.

Il miglior Volley club Orte, però, si vede nel terzo set. Complice anche un’Ecosantagata più incline all’errore rispetto ai primi due parziali, i ragazzi in maglia biancorossa trovano la chiave per mettere alle corde la capolista e per la prima volta si portano in vantaggio. La partita diventa bella e vibrante, entrambe le squadre fanno vedere buone giocate e quella tensione sportiva che inevitabilmente sale quando si gioca un derby. Nessuno si risparmia, l’Orte arriva fino al set point, poi però Buzzelli si carica sulle spalle l’Ecosantagata e ribalta la situazione: 26-24 per i rossoblù e partita chiusa 3-0.

Grazie a questo risultato, Civita Castellana arriva alla sosta natalizia con la decima vittoria su 11 partite a quota 29 punti, capolista solitaria e con la sola Lupi Santa Croce che tiene il passo 2 lunghezze più sotto. Buone feste a tutti, si riparte il 7 gennaio a Pontedera.