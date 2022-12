NewTuscia – VITERBO – La Domus Mulieris chiude il girone di andata del campionato di serie B di basket con un’altra vittoria, la quinta nelle ultime sei gare, e lo fa andando ad espugnare l’impianto dell’Esquilino dove nessuno aveva mai vinto quest’anno.

Il punteggio finale, 55-67, consente alle ragazze di Carlo Scaramuccia di mandare in archivio nel migliore dei modi il proprio 2022 agonistico e di centrare due punti che garantiscono un ulteriore passo avanti verso i playoff e la possibilità di mantenersi all’interno del gruppo che potrà lottare per un piazzamento finale tra la quarta e la settima posizione.

Senza le infortunate Joana Valtcheva e Tarroni, le gialloblù si affidano alla solita aggressività difensiva e provano a sfruttare ogni occasione buona per giocare in velocità. Le padrone di casa, come prevedibile, rispondono con le esterne Piacentini-Giorgi e con la presenza vicino al canestro di Santulli.

Si segna poco in entrambe le metà campo e così, alla prima sirena, il tabellone recita 13-11 per la formazione viterbese. Gli attacchi si sbloccano nella seconda frazione, in particolare nelle fila della Domus Mulieris sale in cattedra la solita Diana Valtcheva, autentica mattatrice dell’incontro con 28 punti e un repertorio di canestri decisamente da categoria superiore. Esquilino ovviamente non ci sta e rimane sempre agganciato alla scia delle viterbesi, rientrando negli spogliatoi con soli quattro punti di distacco sul 30-34.

Il terzo periodo è il più difficile per le ragazze di Scaramuccia, le padrone di casa producono infatti il massimo sforzo e riescono a portarsi avanti sul 42-40 grazie alla difesa che sembra finalmente il grado di contenere le iniziative di Valtcheva e di tutte le altre ragazze viterbesi. Come già accaduto in altre occasioni, la Domus Mulieris trova però la forza di reagire al momento di crisi alzando il livello della propria difesa e torna avanti prima della sirena, allungando poi in modo netto nel quarto periodo con i canestri della scatenata Valtcheva e il contributo di tutto il quintetto base, con Masnata in doppia cifra a quota 10 e il trio Pasquali-Nobili-Gionchilie in grado di aggiungere punti, rimbalzi e leadership.