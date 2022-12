NewTuscia – FRANCAVILLA – Quando ormai il girone di andata è terminato, prima di un’ultima partita e poi la pausa invernale del campionato, la viterbese incassa l’ulteriore sconfitta. Oggi, dopo esser scesa in campo contro la Virtus Francavilla, che non viaggia nei primi posti della classifica del girone, la formazione gialloblù non è riuscita ad ottenere punti, tornando a casa a mani vuote. A Francavilla sono scese in campo due formazioni che, nel primo tempo, hanno faticato ad ingranare la marcia. Il risultato è stato sbloccato solo da un, per quanto generoso, rigore, in favore della squadra di casa. L’incertezza di tale penalty ha suscitato proteste da parte dei giocatori della viterbese, che non hanno però ottenuto il risultato sperato: il rigore è stato tirato e la formazione biancoceleste ha segnato una rete, grazie al tiro di Patierno, terminando in vantaggio il primo tempo.

È durante il secondo tempo che la partita si ravviva, vuoi un po’ per la voglia dei leoni gialloblù di recuperare, vuoi per la voglia della squadra di casa di chiudere la partita con un ulteriore vantaggio. Ricci, che aveva commesso il fallo scatenante il rigore, si fa perdonare al 58° min, riuscendo a trovare il pareggio con una provvidenziale rete. Circa 10min e la formazione di casa si riporta nuovamente in vantaggio, grazie al tiro decisivo di Risolo, che permetterà ai giocatori pugliesi di ottenere 3 preziosi punti.

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella, Minelli, Caporale, Solcia, Cisco, Macca, Risolo, Murilo, Eyan, Maiorino, Patierno.

A disposizione: Negro, Romagnoli, Perez, Mastropietro, Ejesi, Tchetchoua, Carella.

Allenatore: Antonio Calabro.

VITERBESE: Bisogno, Riggio, Ricci, Marenco, Semenzato, Pavlev, Megelaitis, Mbaye, Rodio, Mungo, Polidori.

A disposizione: Chicarella, Fracassini, Di Cairano, Manarelli, Spolverini, Meola, Cats.

Allenatore: Emanuele Pesoli.

Matteo Menicacci