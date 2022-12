NewTuscia – MONTEFIASCONE – Prosegue l’attività del WiPlanet Baseball alle manifestazioni di Natale organizzate dalla Pro-loco e dall’Amministrazione Comunale di Montefiascone. Dopo il tiro al barattolo con la pallina da baseball di domenica scorsa, che ha fatto divertire i raga zzi, obiettivo principale della società sportiva, domenica prossima grande replica con la prova di battuta, all’interno del tunnel gonfiabile.

La presenza è prevista in contemporanea a Bianche Presenze e Fire show, spettacolo originale che si preannuncia di grande effetto. Il tunnel sarà installato a Piazza Vittorio Emanuele, vicino l’ingresso della Banca, e chiunque abbia meno di 15 anni potrà divertirsi colpendo la pallina da baseball con l’apposita attrezzatura messa a disposizione.

Le mazze saranno di materiale e modello diverso, secondo l’età dei ragazzi, dalla gomma fino anche all’alluminio, usato dai ragazzi più grandi.

Nelle esperienze passate molti hanno apprezzato questa possibilità, dato che la battuta sembra avere su di loro un fascino particolare.

Sarà anche un’occasione per iniziare a giocare a baseball, dato che tutti i ragazzi e ragazze nati dal 2009 al 2017 possono farlo in ogni momento. Questo grazie anche alla disponibilità della palestra della Scuola Media, gentilmente concessa dall’Istituto Comprensivo Anna Molinaro e dall’Amministrazione Comunale. La società offre un periodo di prova, con la guida anche dell’allenatore venezuelano Luis Olmedo e le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni Roberto Ballarotto 3478957233.