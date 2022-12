NewTuscia – VITERBO – Ultimo impegno dell’anno per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo che nell’anticipo fissato questo pomeriggio alle ore 16,30 incontra al Palamalè l’Esperia Cagliari.

I sardi rappresentano la novità di questo ca mpionato per aver conquistato la scorsa stagione il salto di categoria e l’inserimento nel torneo C Gold laziale.

Il team isolano è un’ottima squadra che ha fatto sino ad oggi registrare cinque vittorie su dieci gare disputate, nel cui roster brillano gli argentini Garello e Perez Da Rold insieme a Chessa, Villani, Manca, Picciau e Locci. All’andata la Stella Azzurra subì una brutta sconfitta nel suo primo match esterno della stagione, crollando negli ultimi due quarti sotto il ritmo elevatissimo dei padroni di casa. Esperia viene da due convincenti vittorie consecutive interne contro Civitavecchia e Ciampino, mentre i biancostellati sono in serie positive da quattro incontri.

“Dobbiamo riuscire ad esprimerci come nelle ultime uscite – dichiara Fanciullo – per proseguire in quella crescita che abbiamo intrapreso dopo un avvio non positivo. A Cagliari giocammo la nostra peggiore partita e questo è un ulteriore motivo per cercare di dimenticare quella pessima prestazione. L’Esperia è squadra molto ostica, dinamica, aggressiva e con alcune eccellenti individualità. I ragazzi dovranno dare veramente il massimo per poter dettare ritmi e gioco che preferiamo ed anche se il non essere scesi in campo domenica scorsa ha un po’ interrotto la continuità che avevamo raggiunto, mi aspetto da tutti una prestazione di alto livello, più che mai necessaria in match di questo tipo nel quale speriamo anche nella massiccia presenza dei nostri tifosi”.

Convocati per l’incontro sono Price, Ortenzi, Filippo Taurchini, Cittadini, Nieddu, Rogani, Baldelli, Federico Taurchini, Pebole, Meroi, Martino e Casanova. Ancora assente per infortunio Grande.

Palla a due alle 16,30 sotto la direzione di Coda di Roma e Fornaro di Mentana.

Ingresso gratuito.