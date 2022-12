NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Un importante riconoscimento per un nostro concittadino e per una bella realtà sportiva del territorio. Il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, ha assegnato la stella di argento per meriti sportivi alla società di Atletica Leggera Alto Lazio di Civita Castellana e quella di bronzo, con la stessa motivazione, al delegato provinciale del Coni Ugo Baldi.

“Con questi riconoscimenti lo sport di Civita Castellana viene di diritto annoverata tra le eccellenze dello sport italiano – commenta l’assessore allo Sport Giovanna Fortuna – grazie all’Atletica Leggera Alto Lazio e all’amico Ugo Baldi per avere, con le loro attività, portato lustro alla nostra città”.

Le due benemerenze sono state consegnate dal presidente del Coni Lazio Riccardo Viola nella sala convegni delle Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola.

L’Alto Lazio vanta 34 anni di attività ed è impegnata nei settori giovanile, agonistico e master. Ha militato in varie categorie di squadra, fino ad arrivare alle finali A1/A2/. Ha ottenuto dal Coni in precedenza due stelle per dirigenti, bronzo ed argento con Fabrizio Maiolati presidente dal 1988 al 2007 e due stelle con la società, (bronzo e argento quest’anno) con l’attuale presidente Ermanno Tronti.

Ugo Baldi, giornalista sportivo con esperienze nel calcio, pallavolo e rugby è autore di tre libri di sport e dal 2018 ricopre la carica di delegato provinciale del Coni. Nel corso del mandato ha attivato i Centri Coni in tre paesi della Tuscia, promosso gli Educamp in cinque comuni (tra i quali non è mai mancata Civita Castellana), oltre a una serie di manifestazioni tra cui la giornata nazionale dello sport che si è tenuta a Orte