NewTuscia – VITERBO – Dopo due anni di sosta forzata, la nostra Parrocchia ripropone la rappresentazione del Presepe vivente nella suggestiva cornice del giardino di San Faustino. L’iniziativa, come nelleprecedenti edizioni, avrà una finalità benefica rivolta, quest’anno, alla collaborazione per la costruzione di un ospedale in una delle zone più povere dell’Africa.

Per saperne di più, Vi invitiamo a una conferenza stampa lunedì prossimo, 19 dicembre, alle ore 12 nella Sala parrocchiale della Parrocchia del Sacro Cuore al Pilastro, all’interno del piazzale adiacente la Chiesa. Vi aspettiamo!

Con gratitudine per il vostro prezioso servizio alla comunità civile ed ecclesiale, Vi giunga il nostro cordiale saluto.

don Flavio Valeri e l’equipe organizzativa