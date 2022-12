NewTuscia – VITERBO – Sabato 17 dicembre: Non chiamatela notte bianca – le fontane illuminate si raccontano, un’iniziativa che coniuga la vitalità del centro storico con la sua valenza culturale.

"Un evento nato da un atto di responsabilità condivisa tra amministrazione e le realtà della città stessa" – dichiara la Sindaca Frontini, "La città è viva e i cittadini lo vogliono dimostrare insieme all'amministrazione, tutti con lo spirito di comunità che stiamo cercando di sostenere il più possibile".

Il programma si articola in diverse iniziative, prima tra tutte la visita alle fontane della città che saranno illuminate e che saranno le protagoniste di una visita itinerante che ci racconterà quale è stato il loro ruolo nella storia della comunità di Viterbo.

In più, dalle 20 alla mezzanotte negozi aperti per lo shopping natalizio.

L’itinerario racconto verso le fontane partirà alle 18.30 e alle 21.00 verso le fontane del centro storico: fontana di Palazzo dei Priori; fontana del del Sacrario; fontana di piazza San Faustino; fontana di piazza della Rocca; fontana di piazza Dante; fontana di piazza della Crocetta; fontana di piazza Fontana Grande.

E per promuovere le iniziative culturali presenti in città in questo momento, verranno distribuiti coupon promozionali con uno sconto sul biglietto per la mostra Museo dei Portici “Michelangelo e la Cappella Sistina: i disegni di casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo”.

“La serata “Non chiamatela notte bianca” è una delle tessere” – aggiunge la Sindaca Chiara Frontini – “che insieme a tante altre iniziative degli assessorati stanno plasmando il mosaico che disegnerà lo sviluppo che abbiamo in mente per Viterbo”.