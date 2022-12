NewTuscia – VITERBO – Nella parrocchia dei Santi Valentino ed Ilario si è svolto questo pomeriggio “Natale di Luce”, p omeriggio di festa e riflessione promosso dal Centro Studi Aldo Moro con la presenza anche del nostro Vescovo Orazio Francesco Piazza che ci ha offerto una bellissima riflessione sul Natale. Poi un collegamento con il Policlinico Gemelli dove don Paolo Morocutti, docente sell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha offerto la sua conferenza ricca di spunti suggestivi sul Natale.

L’Associazione Juppiter, con Salvatore Regoli e i ragazzi, hanno dato vita a un bel momento musicale e di gioia. La Messa ha unito tutti intorno al Mistero del Santo Natale ormai alle porte.

Don Emanuele Germani

—

L’incontro è stato proficuo, per la nostra redazione, per conoscere direttamente, dopo la prima conferenza stampa con i giornalisti viterbesi, il nuovo Vescovo di Viterbo Monsignor Orazio Francesco Piazza. Un incontro da cui è scaturito il messaggio augurale che S.E. ha voluto dedicarci in occasione della puntata inaugurale di “Luce Nuova sui fatti” che andrà in onda venerdì 23 dicembre alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt su Alto Lazio, provincia di Rieti e tutta l’Umbria) e, probabilmente, il 24 e 25 dicembre su Radio Roma Television (C.222 Dtt nazionale e C. 14 Dtt Lazio).

Monsignor Piazza si è rivelato come c’era sembrato la prima volta che lo abbiamo visto in conferenza stampa: una persona umile e molto disponibile, che ama il contatto con i fedeli. Lo sentirete venerdi sera nel messaggio che ci ha voluto concedere.

La Diocesi di Viterbo è partner culturale di “Luce Nuova sui fatti” e, da gennaio, con il coordinamento di Don Emanuele Germani (responsabile comunicazioni sociali), proporrà due volte al mese, in studio, temi di attualità locale e nazionale (con esperti) legati al lavoro messo in campo dalla Diocesi di Viterbo ed alla Dottrina sociale della Chiesa. Il Vescovo Orazio Francesco Piazza sarà presente a “Luce Nuova sui fatti” a gennaio per portare direttamente la sua testimonianza. State con noi!