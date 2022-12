NewTuscia – TARQUINIA – Santa Claus is… running in town! Tarquinia sa bene quanto sport, divertimento e solidarietà siano ingredienti ottimi per una buona ricetta e – continuando sul so

lco della tradizione – inaugura in questo 2022 un appuntamento inedito tra running, walking, aggregazione e beneficenza. Domenica 18 dicembre in città arriva l’edizione zero della Tarquinia Christmas Run, mattinata che coinvolgerà grandi e piccini in una serie di iniziative legate da due fili conduttori: i cappelli da Babbo Natale che saranno regalati a tutti i partecipanti, per colorare la città dell’atmosfera del Natale, e l’intento benefico e di aiuto all’ospedale di Tarquinia, cui sarà devoluto l’intero ricavato delle iscrizioni.

Dopo il raduno – appuntamento per info e iscrizioni in piazza Cavour a partire dalle 9 – alle 10 inizieranno le prima gare per i bambini: suddividi in 5 diverse categorie – cui corrisponderanno differenti distanze – i piccoli percorreranno le strade tra via Roma e via Umberto I per giungere sul traguardo ai piedi del museo etrusco.

Alle 11, poi, doppio start: i runner si avvieranno per due giri di prova non competitiva sul percorso ricavato nel centro storico cittadino, con suggestivi passaggi tra la piazza del Comune, il sagrato di Santa Maria in Castello e i vicoli in mezzo alle torri, mentre per i passeggiatori è pronta un’esperienza di scoperta della città che non mancherà di sorprese e tratti usualmente non accessibili al pubblico.

Come già detto l’evento, organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con Etruscan Castle, nasce per raccogliere tramite le iscrizioni fondi che saranno poi interamente destinati all’acquisto di materiale utile per l’Ospedale di Tarquinia.