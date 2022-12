NewTuscia – VITORCHIANO – L’assessore ai lavori pubblici Cruciani: “L’opera, cofinanziata dalla Regione Lazio, permetterà di migliorare ulteriormente il servizio di smaltimento rifiuti”

Sono entrati nelle fasi finali i lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti sul territorio del Comune di Vitorchiano, avviati a fine 2021. Cofinanziata dalla Regione Lazio, è una delle principali opere pubbliche su cui l’amministrazione Grassotti ha puntato e che presto diventerà realtà.

“L’obiettivo del nuovo centro – spiega Marco Salimbeni, consigliere delegato all’ambiente – è migliorare nel suo complesso il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Questo intervento renderà più agevole e veloce, e sempre gratuito, il conferimento di alcune tipologie di rifiuto domestico quali elettrodomestici e RAEE, ingombranti, mobili, materassi, verde ecc. Inoltre, il centro di raccolta eviterà al cittadino residente di doversi recare a quello in località Molinella“.

Con la determinazione del 5 febbraio 2018 la Regione Lazio ha finanziato il progetto con 200mila euro. Ciò permetterà a Vitorchiano di avere un sito organizzato e in grado di offrire ai cittadini un servizio economico e puntuale. La fase esecutiva fa seguito, ovviamente, al lungo iter amministrativo portato avanti nel corso degli ultimi anni, per il quale l’amministrazione comunale ringrazia tutti gli uffici coinvolti. I lavori, condizionati nelle tempistiche dalla pandemia e da problemi di approvvigionamento di alcune tipologie di materiali, sono finalmente entrati nelle fasi conclusive.

“Un’opera fortemente voluta – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – per andare incontro alle esigenze del territorio, con il fine di migliorare la raccolta dei rifiuti ottimizzando la loro differenziazione, ridurre i costi generali e tutelare ulteriormente l’ambiente. La concessione del finanziamento è stato l’ennesimo segnale di vicinanza e sostegno da parte della Regione Lazio alle realtà che, come il Comune di Vitorchiano, lavorano giorno dopo giorno per incrementare i servizi al cittadino. Infatti, le evidenti sinergie che andranno a crearsi tra il servizio di raccolta porta a porta e il nuovo centro di raccolta comunale, permetteranno di potenziare anche alcuni servizi domiciliari come quello di ritiro degli ingombranti. Un’opera pubblica strategica su cui abbiamo lavorato e che oggi si sta trasformando in realtà“.

“Proprio in questi giorni – conclude il sindaco Ruggero Grassotti – è stata eseguita la fornitura e la posa in opera delle coperture. La prossima sistemazione della strada di accesso permetterà quindi di poter procedere presto, presumibilmente a gennaio 2023, all’apertura del centro di raccolta di Vitorchiano“.