NewTuscia – VITERBO – Si chiude in questo sabato il girone d’andata del campionato di serie B femminile di basket e per la Domus Mulieris, impegnata nell’impianti dell’Esquilino Basketball, si tratta anche dell’ultimo impegno ufficiale dell’anno solare 2022. Sarà un match difficile per le ragazze gialloblù che, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, saranno ospiti di una formazione che occupa il terzo posto provvisorio in classifica alle spalle delle due dominatrici Basket Roma e San Raffaele, viene a sua volta da cinque successi nelle ultime sei gare e punta a rimanere fino alla fine nelle zone che contano della graduatoria.

Il gruppo allenato da coach Delia ha soprattutto nelle esterne Giorgi e Piacentini i principali riferimenti offensivi, considerando che entrambe viaggiano intorno ai 15 punti a partita, mentre sotto canestro la giocatrice di maggior impatto è Santulli, vicina alla doppia cifra in fatto di punti e molto presente anche a rimbalzo. L’organico è comunque ricco di giocatrici di qualità e il bilancio di sei vittorie e tre sconfitte in campionato dimostra il valore di un gruppo che viene da un bel successo esterno contro Elite.

In casa Domus Mulieris non arrivano grosse novità dall’infermeria: ad eccezione di Tarroni e Joana Valtcheva, infortunatesi seriamente nelle scorse settimane, il resto del gruppo sarà a disposizione di coach Scaramuccia che presenta così l’ultimo impegno del girone di andata: “Una gara difficile contro una squadra che merita la posizione che occupa e che è venuta fuori prepotentemente nelle ultime settimane. In questo ci somigliamo un po’, anche noi abbiamo faticato all’inizio ma poi siamo cresciuti e la classifica ci soddisfa per quelli che erano gli obiettivi iniziali. Sono sicuro che daremo il massimo anche stavolta, un po’ come accaduto contro il San Raffaele in una gara che ci ha visto lottare fino alla fine. Il gruppo ha fiducia e sta giocando bene, vogliamo mettere da parte prima possibile i punti per l’accesso ai playoff e, visto che le squadre dietro di noi sono molto agguerrite, cerchiamo di fare risultato ogni volta che andiamo in campo”.

La palla a due è prevista per le ore 20 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Leonardo Venditti e Gianluca Giancola, entrambi di Roma