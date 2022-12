Arci Viterbo, Arci Solidarietà Viterbo srl Impresa Sociale, Aucs Onlus propongono due iniziative per bambini e ragazzi.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 17 dicembre alle ore 16 in Piazza dei Caduti (VT) insieme all’autrice Simona Maiucci si terrà una presentazione animata dei libri Libroamico, una vita di carta e Mate Matticà: Libroamico, una vita di carta, età di lettura 7 anni: La storia di un libro che prende vita grazie alle emozioni che suscita nei suoi giovani lettori.

Mate Matticà, età di lettura 7 anni: E se un’avventura ti facesse vedere la matematica sotto un aspetto completamente diverso? Se la scoprissi arrabbiata, fuori di sé, e perdesse ogni controllo? Se capitasse a te, sì proprio a te, di avere in mano l’unico strumento che potrà, forse, salvare le sorti dell’umanità? Un simpatico libro d’avventura che tratta il tema della discalculia e dell’utilizzo di strumenti compensativi.

La presentazione è organizzata nell’ambito del progetto CEET sul contrasto alla povertà educativa, selezionato dalla fondazione con i Bambini

Domenica 18 dicembre invece, dalle 15.30 sempre in Piazza dei Caduti, insieme all’illustratrice Marcella Brancaforte avrà luogo Maschere al mercato: un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni. Si tratta di un laboratorio ispirato al progetto dell’illustratore Saul Steinberg: per riutilizzare i sacchetti di carta del mercato l’illustratrice coinvolgerà i bambini e le bambine nell’immaginare una maschera per nascondersi o trasformarsi.

Con la partecipazione di alcuni studenti del Liceo Artistico Midossi di Vignanello.

Il laboratorio è all’interno del progetto Limine, percorsi tra urbano e rurale, promosso da Aucs onlus e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico comunità solidali.

Per info arciviterbo.it