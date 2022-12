NewTuscia – VITERBO – Abbiamo chiesto al presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, di fornirci un quadro complessivo dell’attività svolta e dei programmi elaborati per il nuovo anno dall’amministrazione provinciale.

I temi trattati vanno dalla viabilità provinciale, all’edilizia scolastica, alla contrarietà ai siti di smaltimento di scorie nucleari nella Tuscia, il progetto di rigenerazione urbana di Palazzo Calabresi di Viterbo, il progetto Lingua dei Segni.

Cominciamo la pubblicazione dell’intervista con i temi ambientali in relazione al recupero della Riserva naturale della Valle dell’Arcionello, del Piano cinghiali e del Piano Rifiuti.

Presidente Romoli, il recupero della Riserva naturale della Valle dell’Arcionello vi ha visti protagonisti di un progetto di valorizzazione dell’area verde. Ci vuole illustrare i particolari della strategia ambientale messa in campo negli ultimi mesi?

Uno dei primi progetti al quale abbiamo cominciato a lavorare come amministrazione provinciale di Viterbo è stato quello inerente alla valorizzazione e promozione della Riserva Naturale Valle dell’Arcionello di Viterbo. Si tratta di una straordinaria e ricca area verde di circa 438 ettari che dal Monte Palanzana si estende fino a raggiungere quasi il centro storico della e che presenta al suo interno boschi di castagni, querce, lecci, pareti in pietra vulcanica, sorgenti e corsi d’acqua che ospitano anfibi protetti dalla normativa comunitaria. Purtroppo quest’area è stata trascurata nel corso degli anni e l’incuria alla quale è stata abbandonata l’ha di fatto resa di difficile fruibilità per i cittadini.

Noi siamo invece convinti che non può esserci futuro senza attenzione per il patrimonio ambientale e, soprattutto, che è nostra responsabilità lasciare ai nostri figli un mondo più pulito e green di come lo abbiamo trovato. È per questo motivo che a marzo 2022 la Provincia di Viterbo ha avviato un tavolo di comunità permanente per la valorizzazione dell’Arcionello al quale hanno aderito una trentina di soggetti tra associazioni, comitati, enti e privati. A questo tavolo, ancora operativo, si progettano e si discute degli interventi necessari per ripristinare l’Arcionello e per mantenerlo fruibile nel tempo. Allo stesso tempo stiamo anche incentivando il “ritorno” della popolazione locale nell’area verde. Un esempio è stata la Passeggiata alla scoperta delle bellezze dell’Arcionello che la Provincia ha organizzato la prima settimana di giugno. In quell’occasione, oltre ai cittadini della Tuscia, abbiamo invitato tutti gli allora candidati sindaci di Viterbo (le elezioni si sarebbero svolte alla fine del mese). L’idea che abbiamo voluto lanciare in quell’occasione era che la valorizzazione e la cura della Riserva deve essere un tema trasversale alle opinioni politiche, un qualcosa che unisca tutta la popolazione. Un qualcosa su cui tutti devono essere d’accordo.

PIANO CINGHIALI. L’emergenza cinghiali ha condizionato negativamente le colture ripetutamente danneggiate e la sicurezza della viabilita’ provinciale. Come Provincia avete elaborato delle misure emergenziali per la gestione della problematica ?

Continua l’impegno della Provincia di Viterbo per arginare l’emergenza cinghiali. Purtroppo la mancata adozione di misure adeguate nel corso degli scorsi decenni ha trasformato la questione in un vero e proprio problema per l’incolumità dei cittadini. Sono infatti tante, troppe, le notizie di incidenti che avvengono lungo le strade del nostro territorio a causa dell’attraversamento improvviso di cinghiali. Spesso gli animali si trovano dietro una curva non lasciando a chi guida il tempo necessario per frenare, specie di notte. A questo si aggiunge poi il problema della devastazione delle colture. Imprenditori agricoli, coltivatori diretti e contadini sempre più spesso trovano i loro campi completamente rovistati dai cinghiali con il raccolto inutilizzabile e le infrastrutture danneggiate. Per questo motivo come amministrazione provinciale abbiamo sviluppato un Piano di gestione e controllo della specie cinghiale nelle riserve protette e aree verdi gestite dall’Ente (ovvero gli unici spazi verdi nei quali possiamo intervenire direttamente) e lo abbiamo presentato alla Regione Lazio. Siamo ora in attesa che venga approvato. Si tratta di un Piano di straordinaria importanza perché è la prima volta nella storia che la Provincia di Viterbo approva un documento sulla gestione e controllo degli ungulati. Tra le varie misure, il piano prevede anche la cattura con trappole mobili (previste dalla normativa), caccia di selezione, abbattimento e, se necessario, il trasferimento di esemplari in altre aree verdi meno popolate.

Stefano Stefanini