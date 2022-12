NewTuscia – VETRALLA – La tradizione gastronomica e quella religiosa: il fine settimana di Vetralla si gioca su questi fronti popolari di lungo corso. Il primo, quello delle prelibatezze locali, ha già destato grande curiosità e vede coinvolto il dolce tipico del Natale Vetrallese, il tozzetto. Una prelibatezza fatta con farina, uova e soprattutto nocciole. Ognuno nel paese ha poi i suoi ingredienti segreti, c’è chi usa il burro, chi l’olio di oliva, chi lo strutto e particolari liquori o aromi. E’ la sagra che si svolgerà Sabato 17 e Domenica 18 dalle dieci alle diciannove che vede coinvolta, la scuola alberghiera ISS Farnese di Caprarola con i suoi professori e ragazzi. Insieme faranno vedere in diretta, per gli occhi di curiosi e appassionati quali sono le varie fasi della realizzazione oltre a comporre un presepe di cioccolato di circa 8 kg e vari altri sfizi dolci. Domenica 18, alle quindici si terrà anche la gara delle ricette locali, quelle tramandate da generazioni, in famiglia dai cittadini, alcuni dei quali si sono iscritti alla competizione. Uno spettacolo per gli occhi e per il palato, sono previsti infatti anche assaggi, che promette solo cose buone e belle. NewTuscia – VETRALLA – La tradizione gastronomica e quella religiosa: il fine settimana di Vetralla si gioca su questi fronti popolari di lungo corso. Il primo, quello delle prelibatezze locali, ha già destato grande curiosità e vede coinvolto il dolce tipico del Natale Vetrallese, il tozzetto. Una prelibatezza fatta con farina, uova e soprattutto nocciole. Ognuno nel paese ha poi i suoi ingredienti segreti, c’è chi usa il burro, chi l’olio di oliva, chi lo strutto e particolari liquori o aromi. E’ la sagra che si svolgerà Sabato 17 e Domenica 18 dalle dieci alle diciannove che vede coinvolta, la scuola alberghiera ISS Farnese di Caprarola con i suoi professori e ragazzi. Insieme faranno vedere in diretta, per gli occhi di curiosi e appassionati quali sono le varie fasi della realizzazione oltre a comporre un presepe di cioccolato di circa 8 kg e vari altri sfizi dolci. Domenica 18, alle quindici si terrà anche la gara delle ricette locali, quelle tramandate da generazioni, in famiglia dai cittadini, alcuni dei quali si sono iscritti alla competizione. Uno spettacolo per gli occhi e per il palato, sono previsti infatti anche assaggi, che promette solo cose buone e belle.

Nel contempo Domenica 18 dalle ore 16,30 il nostro bellissimo Presepe Vivente aprirà le porte ai visitatori. Si è voluta diversificare l’offerta per il turista del week end, in modo che una volta terminata la visita e la degustazione del tozzetto si possa proseguire con il poter assistere alla caratteristica rappresentazione, arrivata ormai alla trentaquattresima edizione.

Non mancherà la possibilità per gli amanti della cultura musicale, il concerto degli Endecavox alle 16.30 presso il Duomo di Vetralla, un ensamble di ragazzi che canta a cappella sotto la direzione del maestro Antonella Bernardi. Saranno inoltre aperti diversi negozi e botteghe con offerte artigiane e commerciali sia a Cura che a Vetralla, per chi si vuole dedicare agli acquisti di Natale. Se vi è la necessità di una sosta a pranzo e a cena, ci penseranno i ragazzi del Carnevale Vetrallese con l’offerta di una degustazione di piatti della tradizione, e l’offerta finale del famoso tozzetto.

Una triangolazione che vede in collaborazione il Comune di Vetralla, la Pro Loco, ‘associazione del Carnevale Vetrallese e quella di Vetralla Città Incantata. Un buon motivo per raggiungere questa città che promette la magia della tradizione e la bontà della dolcezza da mangiare, con pause per pranzo e cena dal sapore genuino.

Amministrazione Comunale di Vetralla