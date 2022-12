NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Una partita che è un incrocio di tante storie. Giocatori e dirigenti che si conoscono da una vita, e che spesso hanno anche condiviso stagioni insieme, tornano ad affrontarsi per l’ennesima volta per il platonico titolo di squadra regina della Tuscia. È il derby Ecosantagata Civita Castellana – Volley club Orte, ultimo turno del campionato di serie B prima della sosta di Natale.

Domani pomeriggio (fischio d’inizio alle 17) il Palasmargiassi ospita questa sfida piena di dejà vu, in cui però i sentimentalismi e i ricordi si fermano fuori dalla porta del palazzetto per lasciare spazio all’agonismo di una partita forse anche più importante del solito.

L’Ecosantagata è in testa alla classifica, con 26 punti frutto di 9 vittorie su 10 partite, e deve continuare a vincere per passare il Natale da capolista, visto che le inseguitrici Lupi Santa Croce e Villadoro Modena sono a 2 punti.

Dal canto suo, il Volley club Orte è stato protagonista di un grande avvio di stagione, in cui è stato addirittura in testa alla classifica. Poi un leggero calo, ma comunque i biancorossi sono ancora tranquillamente in zona salvezza e quindi arrivano al derby con la giusta serenità d’animo.

Tanti, come detto, gli ex in campo da una parte e dall’altra, tra i quali c’è Mattia Della Rosa. Lo schiacciatore dell’Ecosantagata è ortano e ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo con la casacca dell’Orte. Per lui, quindi, è una sfida che sa di ritorno alle origini. “Nonostante abbia lasciato Orte da giovanissimo – dice – è sempre bello e stimolante affrontare i giocatori che mi hanno dato i primi consigli pallavolistici, come Di Muzio, Sgrazzutti o Ceccobello, con cui sono stato insieme anche l’anno scorso”.

Per Della Rosa c’è da aspettarsi battaglia. “Un derby è sempre un derby e per l’Orte battere la capolista sarebbe un grande colpo, quindi me li aspetto al Palasmargiassi col coltello tra i denti. Noi dobbiamo fare una partita ordinata, pensare al nostro gioco ed evitare i fuorigiri: credo che questa sia la cosa più importante quando si affronta una squadra esperta come l’Orte”.

Lo schiacciatore, tornato all’Ecosantagata Civita Castellana dopo alcuni anni, è molto soddisfatto dell’avvio di stagione suo e di tutta la squadra. E non potrebbe essere altrimenti. “Qui ho fatto il mio primo anno di serie B e ora sono tornato per rimettermi in gioco con più esperienza e maturità. Quando quest’estate ho parlato con la società – racconta Della Rosa – ci siamo detti che l’obiettivo era fare un campionato di vertice, come da tradizione di Civita Castellana. Fino adesso abbiamo rispettato le aspettative alla grande, ma il livello del campionato è altissimo e non possiamo distrarci”.

