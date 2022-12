È sempre più Natale a Tuscia in Bio. Sabato 17 e domenica 18 dicembre in piazza dei Caduti a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Torna sabato 17 e domenica 18 dicembre, in piazza dei Caduti (Sacrario), “Natale a Tuscia in Bio” l’appuntamento natalizio immancabile per visitatori e turisti alla ricerca di prodotti agroalimentari biologici a chilometro zero e oggetti artigianali made in Tuscia con la presenza di oltre 40 produttori.

Qui si possono trovare tante idee per un regalo enogastronomico, sempre più apprezzato, tra cui olio, miele, creme spalmabili, conserve, vino, nocciole, legumi, dolci. E anche originali prodotti artigianali, fatti a mano in tessuto e secondo antiche tradizioni e con materiali ecosostenibili.

“Ma Tuscia in Bio – come affermano gli organizzatori – non è solo un luogo dove fare acquisti ma soprattutto una piazza mercatale dove incontrarsi, curiosare, conoscere, confrontarsi, ascoltare e giocare: uno spazio da ma da vivere!” E infatti anche in questo fine settimana gli operatori della ludoteca di Arci Solidarietà accoglieranno i bambini nel loro spazio dalle ore 14,30 alle 18,30 e saranno disponibili gli asinelli dell’Associazione “Il mondo di Gina”. Inoltre nello Spazio Arena, posto al centro del villaggio, sono in programma una serie di appuntamenti. Sabato 17 dicembre alle ore 11 Maria Rita Anselmi del Laboratorio dei Sogni 01038, presenta il progetto “Slow Flowers”, dedicato alle produzioni florovivaistiche biocompatibili. Alle ore 16 momento dedicato ai bambini e ai genitori: insieme all’autrice Simona Maiucci, presentazione animata dei suo libri Libroamico, una vita di carta e Mate Matticà. La storia di un libro che prende vita grazie alle emozioni che suscita nei suoi giovani lettori (nell’ambito del progetto CEET sul contrasto alla povertà educativa, selezionato dalla Fondazione con i Bambini). Alle ore 17 Claudia Calvaresi titolare dell’azienda agricola “La Romanella”, presenta il suo progetto di agricoltura sociale; alle ore 18 Costanza Mistichelli, presenta l’azienda agricola “Volta la terra”; alle ore 19 Cristina Attanasio di Beki Bio, illustra la sua produzione cosmetica.

Domenica 18 dicembre, sempre nello Spazio Arena, alle ore 11 Graziella Fiorucci descrive l’Associazione “Amici di Galiana”; alle ore 12 Maria Stella Carbone presenta l’azienda agricola “Semi di Tuscia”; alle ore 15,30 l’illustratrice Marcella Brancaforte condurrà il laboratorio “Maschere al Mercato”, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni; alle ore 17 Federica Ricci dell’azienda agricola “Ara del Re” illustra i suoi prodotti a base di olio extravergine di oliva; alle ore 18 Elena Urbani, di Lab 33, presenta le sue produzioni in ceramica.

All’interno di “Tuscia in Bio” sarà possibile farsi confezionare dai giovani della Cooperativa sociale Galiana di dei pacchi regalo con i prodotti in esposizione da donare a parenti, amici e colleghi, sempre molto graditi.

I prossimi giorni di apertura di “Natale a Tuscia in Bio” sono: 23, 24 (solo mattina), 30, 31 (solo mattina) dicembre 2022; 5-6-7 gennaio 2023.

La manifestazione NATALE A TUSCIA IN BIO, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo, è organizzata da: Cooperazione Contadina, Mercato della Terra Slow Food di Viterbo e Tuscia APS, Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Biodistretto del Lago di Bolsena, Aucs onlus, Arci Viterbo, Slow Food Viterbo e Tuscia, ODV Amici di Galiana, Galiana Cooperativa sociale.