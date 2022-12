NewTuscia – TARQUINIA – Che Natale a Tarquinia! Le festività iniziano a entrare nel vivo, la città già da qualche giorno brilla delle luci della festa – a iniziare dalla grande stella luminosa che accoglie cittadini e visitatori alla Barriera San Giusto – e nelle vie del centro si respira la splendida atmosfera vivace di questo periodo dell’anno.

Domenica 18 dicembre, poi, sarà un giorno speciale: dopo che la mattina vedrà la città invasa da tanti Babbi Natale, impegnati nella Christmas Run per grandi e bambini (ma anche nella passeggiata aperta a tutti) per sostenere l’Ospedale di Tarquinia, nel pomeriggio arriva la grande sorpresa del Natale tarquiniese.

Nello splendido scenario di Campo Cialdi, infatti, arriverà Babbo Natale e lo farà scenograficamente in mongolfiera: e sul cestello del pallone aerostatico potranno salire anche i curiosi che vogliono, per qualche minuto, ammirare Tarquinia, le sue torri e i suoi panorami dall’alto.Un’esperienza indimenticabile e altamente suggestiva, ideata e promossa dall’associazione culturale Viva Tarquinia con il sostegno del Comune della città tirrenica, possibile per due ore (dalle 15 e 30 alle 17 e 30) di domenica 18 dicembre. Ingresso libero sino a esaurimento posti, per i minorenni necessità di essere accompagnati da un adulto.