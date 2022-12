NewTuscia – TUSCANIA – La Maury’s Com Cavi Tuscania annuncia l’arrivo di un nuovo palleggiatore. Dopo aver risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con Giacomo Leoni, a cui vanno i più sinceri ringraziamenti e auguri per il prosieguo della sua carriera, per lui il trasferimento in un altro sodalizio di serie A, dalla Gruppo Stamplast M2G Green Bari arriva Gabriele Parisi, classe 1987, per 182 cm di altezza, con precedenti esperienze a Alessano (A2), Galatina e appunto Bari (A3).

Cosa ti ha spinto a venire a Tuscania?

“La decisione è stata facile perché comunque oltre all’amicizia che mi lega a Sandro (Passaro nda), ho grande stima di lui anche per il discorso tecnico e quindi so il valore aggiunto che lui può essere come allenatore. Ho già avuto il piacere e la fortuna di lavorare con lui anche in un progetto scuola di beach volley pugliese e quindi so quello che può dare. Poi conoscevo la società, più volte ci siamo trovati da avversari. So che è una società che è da tanto tempo in serie A e quindi le cose le fa per bene. E ancora, il valore dei nuovi compagni, che è sicuramente molto importante, ha avuto un peso determinante. Di contro, la decisione di lasciare Bari non è stata facilissima: ci tengo tanto a ringraziare la mia ex società perché mi ha dato l’opportunità di togliermi tante soddisfazioni”.

Quali obiettivi ti poni?

“A me piace molto lavorare bene in palestra, entrare con un obiettivo predefinito importante da raggiungere, e so che a Tuscania questa cosa posso farla. Ovviamente c’è bisogno di molto impegno e ci sarà bisogno di tanto lavoro, però le potenzialità ci sono per fare bene, possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Conosciamoci meglio, per esempio come trascorri il tuo tempo libero?

“Sono un appassionato di sport in generale a tutti i livelli e ne ho anche praticati alcuni. D’estate mi piace giocare a beach volley. Altri interessi sono comunque la lettura anche di generi sportivi perché magari posso prendere degli spunti. Con mia moglie abbiamo la passione per il turismo, ci piace girare per vedere cose nuove, sicuramente so che qui a Tuscania la potremo sicuramente coltivare”.

CARRIERA

2022/2023 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

dal 15.12.2022

2022/2023 A3 Gruppo Stamplast M2G Green Bari

2021/2022 B Pallavolo Bari (BA)

2020/2021 A3 Efficienza Energia Galatina

2019/2020 B Olimpia Galatina (LE)

2018/2019 B Erredi Vita Taranto (TA)

2017/2018 B Volley Ongina (PC)

2016/2017 B Real Volley Gioia (BA)

2015/2016 B1 Pallavolo Cinquefrondi (RC)

2014/2015 A2 Aurispa Alessano (LE)

2013/2014 B1 Aurispa Alessano (LE)

2012/2013 B2 Aurispa Alessano (LE)

2011/2012 B2 Pallavolo Squinzano (LE)

2010/2011 B1 Volley Brolo (ME)

2009/2010 B1 Pallavolo Turi (BA)

2008/2009 B2 Pallavolo Turi (BA)

2007/2008 B2 Volley Club Manfredonia (FG)

2005/2007 B1 Pallavolo Fasano (BR)

Tuscania Volley

Foto: Gruppo Stamplast M2G Green Bari