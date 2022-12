❓ VITERBO – 🎄 NATALE VITERBESE 2022 🎄

15 Dicembre:

✨ Ore 18.00: Teatro Sociale – Tetraedro Eta Beta – Teatro dell’Unione

✨ Ore 18.00: L’abbraccio – Juppiter – Chiesa Di San Faustino

✨ Ore 18.00: Concerto Banda Musichiamo – piazza San Lorenzo

✨ Ore 18.00: “Christmas Legend” – “QDA Christmas Fest” Cosmonauta – San Faustino e zone limitrofe – Teatro Stabile delle arti medievali

16 Dicembre:

✨ “Christmas Carousel” “Artisti in centro” – Teatro Valmisa – vie del centro

✨ Ore 15.30: Apertura “Natale alla Corte di Donna Olimpia” – Palazzo Doria Pamphilj – San Martino al Cimino

✨ Ore 16.00: Conferenza “L’abbazia ritrovata, il regalo di Natale del 1987” A cura di Colombo Bastianelli – Palazzo Doria Pamphilj- San Martino al Cimino

✨ Ore 18.00: “Teatro Sociale” – Teatro Unione – Tetraedro Eta Beta

✨ Ore 21.30: “Il Viaggio” – Cosmonauta – San Faustino e zone limitrofe – Teatro stabile delle arti medievali

17 Dicembre:

✨ “Christmas Carousel” “Artisti in centro” – Teatro Valmisa – vie del centro

✨ Ore 11.oo: “Visita guidata e conferenza in Zimarra e Latifetto. Le vesti di Donna Olimpia” a cura della Storica del Costume Elisabetta Gnignera – San Martino al Cimino

✨ Ore 16.00: “Tombola Dialettale” – San Martino al Cimino

✨ Ore 16.00: “Babbo Natale a Pianoscarano” – “A riveder la luce” – Proloco Vt

✨ Ore 17.00: “Natale per caso” – Ponte Paradosso e zone limitrofe – Ass. XXI secolo

✨ Ore 17.30: spettacolo “La Particina” “Natale alla corte di Donna Olimpia” – Italian Human Connection – San Martino al Cimino

✨ Ore 18.00: “Teatro Sociale” – Tetraedro Eta Beta – Teatro Unione

✨ Ore 21.00: “Non chiamatela Notte Bianca” – vie del centro

✨ Ore 21.00: “Concerto Natale dalla villa all’Abbazia” – Corale San Giovanni – Bagnaia Chiesa San Giovanni Battista

✨ Ore 21.30: “Il Viaggio” “QDA christmas Fest” – Teatro stabile delle arti medievali – Cosmonauta – San Faustino e zone limitrofe

✨ Ore 22.30: “Le lacrime dell’eroe!” “QDA Christmas Fest” – Teatro stabile delle arti medievali – Cosmonauta – San Faustino e zone limitrofe

18 Dicembre: Arriva Babbo Natale che porta doni a tutti i bimbi buoni. Distribuzione gratuita di dolci natalizi cioccolata calda, vin brulè e caldarroste

📍 Piazza Fontana Grande

⏲ Dalle ore 15.00

18 Dicembre:

✨ “Christmas Carousel. Artisti in centro” – Teatro Valmisa – vie del centro

✨ Ore 10.30: “Città diffusa motogiro dei Babbo Natale” – Partenza Via Polidori

✨ Ore 10.30: “Villaggio di circo, teatro e tradizioni di Natale” – Circo Verde – Grotte Santo Stefano Circmas

✨ Ore 10.30: “Arrivo di Babbo Natale” realizzazione di un “Miniparco dei Balocchi” – Grotte Santo Stefano in Piazza dell’Unità – GPAL

✨ Ore 11.00: conferenza “La tradizione del Natale a San Martino” e proiezione documentario Project Tuscia – Palazzo Doria Pamphilj – San Martino al Cimino

✨ Ore 12.00: “Discesa Babbo Natale” – Ediliziacrobatica – Piazza G. Verdi

✨ Ore 15.30: Premiazione Miglior racconto “Concorso di scrittura creativa Tuscia Art Lab” – Palazzo Doria Pamphilj – San Martino al Cimino

✨ Ore 15.30: Visita guidata “San Faustino terra di cinema” – “A riveder la luce” Proloco Vt

✨ Ore 16.00: “Natale del minifacchino” – Teatro dell’Unione

✨ Ore 17.00: “Natale Letterario”. – Palazzo Doria Pamphilj – San Martino al Cimino

✨ Ore 18.00: “La notte dei Regali” – Teatro Unione

✨Ore 18.00: “Natale Ieri Oggi Domani” – St. Thomas’s Friends – Pianoscarano

19 Dicembre:

✨ Ore 10.00: “Auguri di Buon Natale” – Juppiter – Chiesa di San Faustino

✨ Ore 17.00: "La poesia di Natale di Alfio" – Cosmonauta – Piazza della Polveriera

20 Dicembre:

✨ Ore 18.30: “La novella buona” “Fanalino di Coda” – Tetraedro – Chiesa del Gonfalone, Via Cardinal La Fontaine

✨ Ore 21.00: Concerto Banda della Polizia dello Stato “Concerto di Natale della CRI” – Teatro Unione

21 Dicembre:

✨ Ore 18.00: “A Barock XMAS Melodie popolari Natalizie” – ass. festival Alessandro Stradella – Via Saffi

✨ Ore 20.30: Pianoscarano festa del Sol Invictus: Notte delle Candele – Proloco Vt

✨ Dal 16 Dicembre al 15 Gennaio: Sonic Art…tra esperienza percettiva ed ascolto attivo – Gioventù Protagonista

📍 Museo Civico

8 – 9 – 10 – 11 – 17 – 18 – 23 – 26 – 30 Dicembre e 1 – 5 – 6 – 7 – 8 Gennaio: “Solo a Natale laboratori di educazione alimentare e show cooking”

📍 Ex. Chiesa degli Almadiani

✨ 8 – 10 – 11 – 17 – 18 – 23 – 24 – 26 – 30 – 31 Dicembre e 5 – 6 – 7 Gennaio: Natale a Tuscia in Bio. Mercato dei Bio produttori della Tuscia, Artigianato Ecosostenibile, Street Food, Laboratori per Bambini nel cuore del centro storico della città.

📍 Piazza dei Caduti

✨ Dal 26 Novembre all’8 Gennaio: Pista di pattinaggio

📍 Piazza del Plebiscito

✨ 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 Dicembre e dal 23 Dicembre al 6 Gennaio: Christmas Village

📍 San Pellegrino

Dall’8 Dicembre all’8 Gennaio: Mostra presepi artigianali

📍 Cripta della Chiesa di Sant’Andrea

✨ Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio: Centro presepi nella Basilica di Santa Maria Della Quercia

✨ Dall’8 Dicembre fino al 6 Gennaio: Allestimento fontane di Pianoscarano e San Faustino, della Scalinata e del Sagrato della Basilica di Santa Maria Della Quercia ed Allestimento Albero di Natale nel cortile parrocchiale del Sacro Cuore – “A riveder la luce” – Proloco Vt

✨ Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio: “Presepe di luce…ed è di nuovo Natale” a Grotte Santo Stefano giardini in Via Calabria e principali rioni del paese – GPAL

✨ Dall’8 Dicembre fino al 6 Gennaio: “Capanna sacra famiglia…ed è di nuovo Natale” a Grotte Santo Stefano Piazza dell’Unità – GPAL

✨ Fino al 15 Gennaio: Mostra Michelangelo e la Cappella Sistina – I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo al Palazzo dei Priori

✨ Fino al 20 Febbraio: Mostra Fakes, il falso nell’arte da Annio a Omero al Centro Culturale di Valle Faul

