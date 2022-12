Il 17 e 18 dicembre, dalle 16,30, nel centro storico di Tarquinia. Le iniziative organizzate dall’associazione culturale Viva Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – C'è chi racconta che Babbo Natale venga dalla Lapponia e chi dal Polo Nord. Al di là della provenienza, quest'anno ha scelto di vivere a Tarquinia, trasportando l'ufficio postale, la fabbrica degli elfi e il freddo regno del "Grande Nord". Grazie all'associazione culturale Viva Tarquinia che, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha dato vita a una fantastica avventura, per riempire di magia le vie e le piazze del centro storico della città etrusca.

Alla sala D. H. Lawrence, al civico 49 di via Umberto I, Babbo Natale e gli elfi apriranno le porte dell’ufficio postale e della fabbrica dei giocattoli il 17 e 18 dicembre, dalle 16,30, per accogliere tutti i bambini che vorranno consegnare le loro letterine con la lista dei regali da ricevere. Negli stessi giorni e allo stesso orario si dovrà stare ben coperti se si vorrà vistare il Polo Nord, al lavatoio di piazza Santo Stefano, ma si rimarrà a bocca aperta per la bellezza delle scenografie. In contemporanea, l’Alberata Dante Alighieri, il belvedere di Tarquinia che guarda alla Tuscia, si trasformerà nel giardino incantato, un posto dove grandi e piccini troveranno magiche attrazioni.

“La realizzazione di queste iniziative è resa possibile dal prezioso sostegno del Comune di Tarquinia e dall’impegno di tanti volontari che vogliono far respirare e vivere la magia del Natale alla città – affermano dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. L’affluenza avuta all’inaugurazione, per il ponte dell’8 dicembre, ci ha riempito di soddisfazione, con l’augurio che tale successo possa ripetersi anche in questo fine settimana e quello del 23 e 24 dicembre”. L’ufficio postale e la fabbrica degli elfi, il “Polo Nord” e il giardino incantato sono inseriti nel programma degli eventi di Natale.