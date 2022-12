NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Torna CivitaFestival Winter, la rassegna culturale realizzata con patrocinio e contributo del Comune di Civita Castellana, che si svolgerà dal 17 dicembre 2022 al 28 gennaio 2023.

“Sostenere eventi come il CivitaFestival è oltre che un dovere per una pubblica amministrazione anche e soprattutto un privilegio – ha spiegato oggi, durante la conferenza stampa di presentazione presso lo spazio espositivo ArtCeram, l’assessore alla Cultura Giovanna Fortuna -. Il direttore artistico, maestro Fabio Galadini, infatti, riesce sempre ad offrire eventi di altissima qualità in grado di valorizzare il nostro territorio e realizzare un calendario di assoluto prestigio”. La seconda edizione del CivitaFestival Winter, dunque, proporrà appuntamenti che accompagneranno la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno e che si svolgeranno presso il Forte Sangallo, l’auditorium dell’Istituto francescano e il Duomo dei Cosmati, tutte ambientazioni suggestive e di alto valore monumentale.

“Questa rassegna è preziosa per la nostra città e, in continuità con la versione estiva che nel 2023 raggiungerà la sua 35sima edizione, rappresenta ormai una kermesse di rilevanza nazionale, capace di coinvolgere artisti noti a più ampi panorami – ha spiegato poi il sindaco Luca Giampieri -. Ciò che caratterizza in maniera positiva questo festival, realizzato con il supporto del distretto ceramico cittadino attraverso il marchio ‘Industria e cultura’, è il coinvolgimento anche di giovani formazioni e di proposte del territorio, oltre alla presenza di una serie di personaggi di calibro nazionale e alla realizzazione di spettacoli di sicuro interesse. Penso, tanto per citarne alcuni, al giornalista e scrittore Marcello Veneziani, all’attore e regista Ariele Vincenti o alla pièce ‘Lady Grey’, premiata con il riconoscimento di miglior spettacolo, migliore attrice e vincitrice del Premio della Stampa al Roma Fringe Festival 2022”.

“Mi riempie davvero di gioia sapere che, dopo il grande successo dell’anno scorso, tra pochi giorni partirà la seconda edizione del CivitaFestival Winter – ha aggiunto il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, anche lui presente alla conferenza stampa di presentazione della rassegna -. Si tratta infatti di una manifestazione dove musica, letteratura e teatro si fondono e si danno continuamente il cambio inondando di grande fervore culturale non solo Civita Castellana, ma l’intera Tuscia. Un grande ringraziamento va dunque agli organizzatori della manifestazione e a tutti coloro che vi hanno collaborato. L’arte e la cultura da noi sono sempre ben accette”.

Il CivitaFestival Winter, a cura di Fabio Galadini, sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è prevista prenotazione. Per info: www.civitafestival.it

Di seguito il PROGRAMMA:

Sabato 17 dicembre ore 21,00 Auditorium Istituto Francescano

Concerto per il centenario della Fondazione dell’Istituto Suore Francescane

ORCHESTRA DOMENICO MAZZOCCHI

Anton WebernLangsamersatz (1905)

EdwardElgarSerenata in mi minore op. 20 (1892)

Allegro piacevole, Larghetto, Allegretto

Alice Zecchinelli Ripresa (2022), prima esecuzione assoluta

Benjamin BrittenSimple Symphony, op. 4 (1934)

Boisterous Bourrée, Playful Pizzicato,

SentimentalSaraband, Frolicsome Finale

Direttore Fabio Galadini

Martedì 20 dicembre ore 17.30 Sala Conferenze Forte Sangallo

Presentazione SCONTENTI. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo

di MARCELLO VENEZIANI ed. Marsilio. Sarà presente l’autore

Giovedì 22 dicembre ore 17.30 Sala Conferenze Forte Sangallo

Presentazione PASSAGGI INTERIORI poesie, di DOMENICO MASSIMO FORTUNA

Sabato 7 gennaio ore 21.00 Auditorium Istituto Francescano

LADY GREY Con le luci sempre più fioche diWill Eno

Traduzione Elena Battista, con Alice Giroldini, regia Marco Maccieri, produzione Teatro Nazionale di Genova, Centro Teatrale MaMiMò.

Miglior Spettacolo, Migliore Attrice e Premio della Stampa al Roma Fringe Festival 2022

Sabato 14 gennaio ore 21.00 Auditorium Istituto Francescano

L’ANGELI RIBBELLI di e con Massimo Verdastro,

dai “sonetti biblici” di Giuseppe Gioachino Belli alla poesia di Trilussa con la partecipazione di Giovanni Canale alle percussioni musiche a cura di Francesca Della Monica, luci di Marcello D’Agostino, suono di Marco Ortolani, collaborazione artistica di Riccardo Liberati, produzione La Fabbrica dell’Attore – teatro Vascello in collaborazione con la compagnia Massimo Verdastro

Giovedì 19 gennaio ore 21.00 Duomo dei Cosmati

Recital Pianistico

FRANCESCO COLA

W.A,Mozart Sonata n° 14 K457

F.Chopin Ballata n° 2 op.38

Chopin Polacca Eroica op.53 Racmaninoff Studio n° 2 op.39 Ginestra Suite danzas criollas op.15

Domenica 22 gennaio ore 17.30 Auditorium Istituto Francescano

AGO: CAPITANO SILENZIOSO, con Ariele Vincenti

scritto diretto e interpretato da Ariele Vincenti

Giovedi 26 gennaio ore 17.30 Sala Conferenze Forte Sangallo

Presentazione del Volume VISIONI D’ALTROVE, a cura Laura di Fulvio Muzi e Assunta Fanuli

Interviene Fulvio Muzi, Poesie e immagini, Crediti: Laura Jamila Orazi, Germano Sharafuddn Mancioli, Riccardo Rashid Chiodi

Sabato 28 gennaio ore 19.00 Duomo dei Cosmati

MUSICA E MUSICISTI A CIVITA CASTELLANA TRA ‘800 E ‘900

Presentazione del libro “Sette note per una banda” di Francesca Pelinga

Intervengono l’autrice, il M° Enrico Mazzoni e il M° Fabio Galadini

A seguire CONCERTO della banda “Alceo Cantiani” di Ronciglione diretta dal M° Fernando De Santis

con la partecipazione all’organo del M° Enrico Mazzoni

Musiche di Celestino Morelli, Antonio Cavicchioli, Giovanni Morandi