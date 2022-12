NewTuscia – CARBOGNANO – Una serie di eventi per grandi e soprattutto piccini, organizzati dal Teatro Bianconi, dalla Pro Loco Giulia Farnese e patrocinati dal Comune di Carbognano, preparano il paese ad accogliere a braccia aperte il Natale. Si parte venerdì 16 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Bianconi con la rappresentazione de “Lo Schiaccianoci”, balletto in due atti con la Compagnia di Danza Balletto di Viterbo.

L’appuntamento al Teatro Bianconi raddoppia domenica 18 dicembre con un doppio appuntamento, alle ore 16 e alle ore 18, con il ritorno del teatro dei più piccoli. In scena lo spettacolo “Tutti i colori di Babbo Natale”. Sabato 17 e domenica 18 dicembre , a partire dalle ore 16, il grande evento organizzato dalla Pro Loco Giulia Farnese: “Sui binari del Natale”. Per tutto il pomeriggio, partirà il trenino natalizio con destinazione centro storico, nel Regno di Babbo Natale e nella Casa della Befana. A fare da contorno, dalle 10 alle 20, presso la ex Chiesa di Santa Maria ritornano i Mercatini di Natale. Sabato 17 e domenica 18 dicembre sarà possibile trovare l’esposizione di opere di artigianato, idee regalo, oggettistica natalizia, prodotti tipici e molto altro.