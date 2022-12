NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “In queste ore sono in corso nuove attività di sbancamento e asportazione della vegetazione all’interno del perimetro dell’ex Snia di via Prenestina; già in passato tali attività, come accertato da ISPRA, hanno portato all’eliminazione di habitat di interesse comunitario – inseriti nella Direttiva Habitat sulla salvaguardia della biodiversità – con conseguenze rilevanti dal punto di vista ambientale.

È bene, alla luce degli ultimi fatti, che gli organi competenti intervengano per interrompere le attività in attesa di accertamenti, così come sollecitato nelle scorse ore dal Forum territoriale e dalle associazioni locali.

Il quadrante in cui si sta intervenendo è gia oggetto di tutele ambientali e paesaggistiche, conseguentemente è sempre necessario far prevalere questi vincoli per evirare nuovi episodi a danno del contesto naturale e della Città”

Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti