Le domande dei comuni entro il 20 dicembre

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Destinatari dell’avviso sono i Comuni, in forma singola o associata, e i Municipi della Città Metropolitana di Roma. Uno stanziamento di centomila euro per promuovere interventi tesi a favorire la partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, con il diretto coinvolgimento dei giovani (14-25 anni), delle ragazze e dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado e delle bambine e dei bambini frequentanti la scuola primaria. È quanto ha stanziato la Regione Lazio con la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione dei Consigli dei Giovani, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini, con lo scopo di per facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale.

Tali contributi sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione:

– dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani,

– dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi,

– dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini, d’ora in poi denominati rispettivamente Consigli dei Giovani, Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e Consigli delle Bambine e dei Bambini.

I contributi saranno concessi esclusivamente per progetti inerenti all’istituzione e alla gestione dei Consigli Comunali/Municipali dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi e delle Bambine e dei Bambini.

Ricordiamo che le funzioni dei Consigli dei ragazzi e dei giovani sono essenzialmente di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale